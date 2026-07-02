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SR Motorsport by Schnitzelalm mit Gaststart mit GT4-Champions

SR Motorsport by Schnitzelalm setzt einen Mercedes-AMG GT3 beim ADAC GT Masters auf dem Nürburgring ein. Die beiden amtierenden ADAC GT4 Germany-Meister Enrico Förderer und Jay Mo Härtling fahren.

Jonas Plümer

Von

ADAC GT Masters

SR Motorsport by Schnitzelalm kehrt ins ADAC GT Masters zurück
SR Motorsport by Schnitzelalm kehrt ins ADAC GT Masters zurück
Foto: Berzerkdesign
SR Motorsport by Schnitzelalm kehrt ins ADAC GT Masters zurück
© Berzerkdesign

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SR Motorsport by Schnitzelalm geht vom 10. bis 12. Juli 2026 im Rahmen des Internationalen ADAC Truck-Grand-Prix auf dem Nürburgring im ADAC GT Masters an den Start. Das Team rund um Thomas Angerer setzt einen Mercedes-AMG GT3 als Gaststarter ein. Der Truck-Grand-Prix gilt als weltgrößte Truck-Rennveranstaltung und lockt jährlich mehr als 100.000 Zuschauer in die Eifel.

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Am Steuer wechseln sich die amtierenden Champions der ADAC GT4 Germany, Enrico Förderer und Jay Mo Härtling, ab. Für den 19-jährigen Förderer, der Mitglied der Young Driver Academy von SR Motorsport ist, markiert das Wochenende einen besonderen Meilenstein: Er bestreitet seinen ersten Einsatz im ADAC GT Masters und feiert zugleich sein offizielles GT3-Debüt. 

«Der Schritt in den GT3 ist für mich etwas Besonderes. Das ADAC GT Masters ist dafür eine ideale Plattform, um Erfahrung auf hohem Niveau zu sammeln», erklärt Förderer, der in diesem Jahr hauptsächlich in der GT4 European Series startet.

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Teamkollege Jay Mo Härtling bringt bereits Erfahrung aus der Serie mit. Für den 23-Jährigen ist es der dritte Start im ADAC GT Masters. Zudem ging er mit dem Mercedes-AMG GT3 bereits auf der Nürburgring-Nordschleife und im GTC Race an den Start. Gemeinsam wollen beide weitere wichtige Kilometer im Mercedes-AMG GT3 sammeln und sich unter Wettbewerbsbedingungen weiterentwickeln.

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Unterstützt wird der Einsatz von Schnitzelalm, Ravenol Deutschland sowie dem neuen Partner Logosocke aus Bad Nauheim. Logosocke zählt im deutschsprachigen Raum zu den führenden Anbietern für individuell gewebte Socken mit Logo für Firmen und Vereine – Made in Europe.

TV-Programm

«Wir nutzen das Rennwochenende gezielt als Plattform, um uns im Motorsport zu vernetzen und unsere Produkte einem neuen Publikum vorzustellen. Das Konzept der Young Driver Academy von SR Motorsport finden wir sehr überzeugend und unterstützen dieses Projekt daher gerne», erklärt Logosocke-Geschäftsführer Mirko Czeschlik.

Auch Modellauto-Fans kommen auf ihre Kosten: CK Modelcars bringt zum Gaststart erneut ein hochwertiges Modellauto des Mercedes-AMG GT3 auf den Markt.

Die beiden einstündigen Rennen des ADAC GT Masters starten auf dem Nürburgring am 11. Juli um 13:45 Uhr sowie am 12. Juli um 14:25 Uhr. Via YouTube-Stream sind die beiden Rennläufe weltweit verfolgbar.

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