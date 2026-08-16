Grasbahn Hertingen: Raphael San Millan und Dave Meijerink ungeschlagen

Die Grasbahn in Hertingen ist mit ihrem Anstieg in der Startkurve und dem Abhang in der Zielkurve eine der außergewöhnlichsten Grasbahnen Europas. Bei der Speed-Night, die auf dem Markgräfler Ring unter Flutlicht ausgetragen wurde, gab es in diesem Jahr sowohl bei den Solisten als auch bei den Gespannen ungeschlagene Sieger.

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Bei den Seitenwagen dominierten Raphael San Millan und Benedikt Zapf in ihrem letzten Rennen vor dem EM-Finale das Geschehen und gewannen alle ihre Läufe. «Wir sind in unser letztes Rennen vor dem EM-Finale in Berghaupten mit dem Ziel gegangen, unsere Starts zu verbessern», berichtete Raphael San Millan im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Wir haben es geschafft und auch vom Fahren her das perfekte Setup für die Bahn gefunden, die nach der langen Trockenphase nicht ganz einfach war. Zwischen Training und Rennen haben wir noch mal was angepasst und waren dann meist auf und davon.»

Brenzlig wurde es für die späteren Sieger tatsächlich nur einmal, als sie vom Start weg auf Platz 2 lagen. «In unserem dritten Lauf war Remi Valladon vor uns und ich konnte ihn in der dritten Runde schnappen, nachdem ich ihn mir mit einem gewissen Speed zurechtlegen konnte», schilderte San Millan. «Wir haben außen angetäuscht, sind dann in der Kurve nach innen gezogen und konnten ihn auf der Geraden überholen.»

Die Badener scheinen für den 30. August auf ihrer Heimbahn in Berghaupten gerüstet zu sein, wie Raphael San Millan feststellte: «Für uns war es wichtig, noch mal mit einem guten Gefühl ein Rennen vor der Europameisterschaft abzuschließen. Mit dem Wissen, dass die Starts passen, das Motorrad funktioniert und nicht mit einem Tief ins EM-Finale zu gehen.»

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Sieger Dave Meijerink Foto: fim Sieger Dave Meijerink © fim

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Bei den Solisten überzeugte der Niederländer Dave Meijerink und kam ungeschlagen durch die Vorläufe, nachdem Weltmeister Zach Wajtknecht in seinem ersten Lauf in Führung liegend ausgefallen war und dann nicht mehr antrat. Meijerink siegte auch im Finale vor James Shanes, der sich erst mit einem Sieg im B-Finale seinen Platz im Endlauf sicherte, und dem Finnen Jesse Mustonen. Bester Deutscher war Stephan Katt, der sich direkt fürs A-Finale qualifizierte, dort aber Letzter wurde und den Renntag als Fünfter abschloss.

Ergebnisse Grasbahnrennen Hertingen: