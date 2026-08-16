Sacha Coenen (KTM) siegt in Uddevalla und meldet sich im Titelkampf zurück

Zweiter Lauf der Klasse MX2 in Uddevalla (Schweden): Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen zog erneut den Holeshot knapp vor Simon Längenfelder (KTM), Liam Everts (Husqvarna) und Camden Mc Lellan (Triumph). WM-Leader Guillem Farres, der nach seinem Crash und dem Ausfall im Qualifikationsrennen von ganz außen starten musste, ging im Bereich der Top-13 ins Rennen. Noch in der ersten Runde überholte Liam Everts Simon Längenfelder und erreichte damit Platz 2.

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Längenfelder fiel nach gutem Start zurück

In der zweiten Runde setzte sich Camden Mc Lellan (Triumph) gegen Simon Längenfelder durch. Der von seinem Samstags-Crash angeschlagene Guillem Farres konnte sich Schritt für Schritt nach vorne kämpfen und erreichte schon nach vier Runden Platz 4. Auch simon Längenfelder konnte Farres nicht aufhalten. Der Spanier ging mit viel Schwung auf den Außenlinien am Deutschen vorbei und verwies den Titelverteidiger auf Platz 5.

Farres: Crash blieb ohne Folgen

Fünf Minuten vor Rennende rutschte Farres erneut aus und ging zu Boden, doch der Spanier verlor nicht viel Zeit und büßte keinen Platz ein. Platz 4 war am Ende für den WM-Führenden mehr als reine Schadensbegrenzung, auch wenn sein Vorsprung auf 24 Punkte zusammenschmolz.

Guillem Farres stürzte im zweiten Lauf Foto: MXGP-TV Guillem Farres stürzte im zweiten Lauf © MXGP-TV

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Belgisches Spitzenduell

Liam Everts attackierte bis zum Ende des Rennens, fand aber keinen Weg an sacha Coenen vorbei. Kritisch wurde es bei den Überrundungen. Sacha musste in den letzten Runden zaubern, aber er gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 2,4 Sekunden vor Everts und Mc Lellan.

Lage an der Tabellenspitze

Mit dem 4. Grand-Prix-Sieg von Sacha Coenen brachte sich der Belgier in Sachen Titelentscheidung wieder in Stellung. Coenen verkürzte in Schweden seinen Rückstand zu WM-Leader Guillem Farres von 47 auf 24 Zähler. Damit ist die MX2-WM wieder völlig offen. Simon Längenfelder rangiert weiterhin auf Platz 4. Der Deutsche konnte seinen Rückstand zur Spitze von 70 auf 61 Punkte verkürzen, doch sein Rückstand zu Camden Mc Lellan auf Tabellenplatz 3 vergrößerte sich von 10 auf 16 Punkte.

Nächster Stopp Arnheim

Der 16. Grand-Prix der Saison findet am kommenden Wochenende im Sand von Arnheim statt.

MX2 Grand-Prix of Sweden

Sacha Coenen (B), KTM, 1-1, 50 Punkte Liam Everts (B), Husqvarna, 2-2, 44, (-6) Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 3-3, 40, (-10) Guillem Farres (E), Triumph, 6-4, 33, (-17) Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 4-6, 33, (-17) Simon Längenfelder (D), KTM, 5-5, 32, (-18) Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 10-7, 25, (-25) Julius Mikula (CZ), KTM, 8-9, 25, (-25) Maxime Grau (F), Honda, 7-11, 24, (-26) Valerio Lata (I), Honda, 11-8, 23, (-27)

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MX2 WM-Stand nach 15 von 19 Grands-Prix