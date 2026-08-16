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Sacha Coenen (KTM) siegt in Uddevalla und meldet sich im Titelkampf zurück

Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen gewann in Uddevalla beide Läufe vor Liam Everts und rückte bis auf 24 Punkte an WM-Leader Guillem Farres heran. Simon Längenfelder verpasste das Podium.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MX2

Das MX2-Podium in Uddevalla
Das MX2-Podium in Uddevalla
Foto: MXGP-TV
Das MX2-Podium in Uddevalla
© MXGP-TV

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Zweiter Lauf der Klasse MX2 in Uddevalla (Schweden): Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen zog erneut den Holeshot knapp vor Simon Längenfelder (KTM), Liam Everts (Husqvarna) und Camden Mc Lellan (Triumph). WM-Leader Guillem Farres, der nach seinem Crash und dem Ausfall im Qualifikationsrennen von ganz außen starten musste, ging im Bereich der Top-13 ins Rennen. Noch in der ersten Runde überholte Liam Everts Simon Längenfelder und erreichte damit Platz 2.

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Längenfelder fiel nach gutem Start zurück

In der zweiten Runde setzte sich Camden Mc Lellan (Triumph) gegen Simon Längenfelder durch. Der von seinem Samstags-Crash angeschlagene Guillem Farres konnte sich Schritt für Schritt nach vorne kämpfen und erreichte schon nach vier Runden Platz 4. Auch simon Längenfelder konnte Farres nicht aufhalten. Der Spanier ging mit viel Schwung auf den Außenlinien am Deutschen vorbei und verwies den Titelverteidiger auf Platz 5.

Farres: Crash blieb ohne Folgen

Fünf Minuten vor Rennende rutschte Farres erneut aus und ging zu Boden, doch der Spanier verlor nicht viel Zeit und büßte keinen Platz ein. Platz 4 war am Ende für den WM-Führenden mehr als reine Schadensbegrenzung, auch wenn sein Vorsprung auf 24 Punkte zusammenschmolz.

Guillem Farres stürzte im zweiten Lauf
Guillem Farres stürzte im zweiten Lauf
Foto: MXGP-TV
Guillem Farres stürzte im zweiten Lauf
© MXGP-TV

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Belgisches Spitzenduell

Liam Everts attackierte bis zum Ende des Rennens, fand aber keinen Weg an sacha Coenen vorbei. Kritisch wurde es bei den Überrundungen. Sacha musste in den letzten Runden zaubern, aber er gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 2,4 Sekunden vor Everts und Mc Lellan.

Lage an der Tabellenspitze

Mit dem 4. Grand-Prix-Sieg von Sacha Coenen brachte sich der Belgier in Sachen Titelentscheidung wieder in Stellung. Coenen verkürzte in Schweden seinen Rückstand zu WM-Leader Guillem Farres von 47 auf 24 Zähler. Damit ist die MX2-WM wieder völlig offen. Simon Längenfelder rangiert weiterhin auf Platz 4. Der Deutsche konnte seinen Rückstand zur Spitze von 70 auf 61 Punkte verkürzen, doch sein Rückstand zu Camden Mc Lellan auf Tabellenplatz 3 vergrößerte sich von 10 auf 16 Punkte.

Nächster Stopp Arnheim

Der 16. Grand-Prix der Saison findet am kommenden Wochenende im Sand von Arnheim statt.

MX2 Grand-Prix of Sweden

  1. Sacha Coenen (B), KTM, 1-1, 50 Punkte

  2. Liam Everts (B), Husqvarna, 2-2, 44, (-6)

  3. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 3-3, 40, (-10)

  4. Guillem Farres (E), Triumph, 6-4, 33, (-17)

  5. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 4-6, 33, (-17)

  6. Simon Längenfelder (D), KTM, 5-5, 32, (-18)

  7. Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 10-7, 25, (-25)

  8. Julius Mikula (CZ), KTM, 8-9, 25, (-25)

  9. Maxime Grau (F), Honda, 7-11, 24, (-26)

  10. Valerio Lata (I), Honda, 11-8, 23, (-27)

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MX2 WM-Stand nach 15 von 19 Grands-Prix

  1. Guillem Farres (E), Triumph, 701 Punkte

  2. Sacha Coenen (B), KTM, 677, (-24)

  3. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 656, (-45)

  4. Simon Längenfelder (D), KTM, 640, (-61)

  5. Liam Everts (B), Husqvarna, 595, (-106)

  6. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 552, (-149)

  7. Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 441, (-260)

  8. Valerio Lata (I), Honda, 381, (-320)

  9. Mathis Valin (F), Kawasaki, 352, (-349)

  10. Julius Mikula (CZ), KTM, 341, (-360)

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Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Placeholder - Racer

Sacha Coenen

Placeholder - Racer

Sacha Coenen

19

18

35:19,455

1:50,687

25

02

Liam Everts

Liam Everts

Liam Everts

Liam Everts

26

18

+2,442

1:50,895

22

03

Placeholder - Racer

Camden McLellan

Placeholder - Racer

Camden McLellan

8

18

+9,849

1:50,746

20

04

Placeholder - Racer

Guillem Farres

Placeholder - Racer

Guillem Farres

99

18

+30,681

1:50,168

18

05

Simon Längenfelder

Simon Längenfelder

Simon Längenfelder

Simon Längenfelder

1

18

+34,913

1:52,574

16

06

Janis Reisulis

Janis Reisulis

Janis Reisulis

Janis Reisulis

772

18

+39,632

1:51,781

15

07

Kārlis Alberts Reisulis

Kārlis Alberts Reišulis

Kārlis Alberts Reisulis

Kārlis Alberts Reišulis

47

18

+44,675

1:52,341

14

08

Placeholder - Racer

Valerio Lata

Placeholder - Racer

Valerio Lata

18

18

+45,290

1:51,610

13

09

Placeholder - Racer

Julius Mikula

Placeholder - Racer

Julius Mikula

20

18

+1:21,804

1:52,227

12

10

Placeholder

Noel Zanocz

Placeholder

Noel Zanocz

716

18

+1:29,257

1:54,609

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