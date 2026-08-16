Sacha Coenen (KTM) siegt in Uddevalla und meldet sich im Titelkampf zurück

Motocross-WM MXGP • Neu
Redflag in Uddevalla: Jeffrey Herlings (HRC) gewinnt nach Rennabbruch
Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen gewann in Uddevalla beide Läufe vor Liam Everts und rückte bis auf 24 Punkte an WM-Leader Guillem Farres heran. Simon Längenfelder verpasste das Podium.
Zweiter Lauf der Klasse MX2 in Uddevalla (Schweden): Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen zog erneut den Holeshot knapp vor Simon Längenfelder (KTM), Liam Everts (Husqvarna) und Camden Mc Lellan (Triumph). WM-Leader Guillem Farres, der nach seinem Crash und dem Ausfall im Qualifikationsrennen von ganz außen starten musste, ging im Bereich der Top-13 ins Rennen. Noch in der ersten Runde überholte Liam Everts Simon Längenfelder und erreichte damit Platz 2.
In der zweiten Runde setzte sich Camden Mc Lellan (Triumph) gegen Simon Längenfelder durch. Der von seinem Samstags-Crash angeschlagene Guillem Farres konnte sich Schritt für Schritt nach vorne kämpfen und erreichte schon nach vier Runden Platz 4. Auch simon Längenfelder konnte Farres nicht aufhalten. Der Spanier ging mit viel Schwung auf den Außenlinien am Deutschen vorbei und verwies den Titelverteidiger auf Platz 5.
Fünf Minuten vor Rennende rutschte Farres erneut aus und ging zu Boden, doch der Spanier verlor nicht viel Zeit und büßte keinen Platz ein. Platz 4 war am Ende für den WM-Führenden mehr als reine Schadensbegrenzung, auch wenn sein Vorsprung auf 24 Punkte zusammenschmolz.
Liam Everts attackierte bis zum Ende des Rennens, fand aber keinen Weg an sacha Coenen vorbei. Kritisch wurde es bei den Überrundungen. Sacha musste in den letzten Runden zaubern, aber er gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 2,4 Sekunden vor Everts und Mc Lellan.
Mit dem 4. Grand-Prix-Sieg von Sacha Coenen brachte sich der Belgier in Sachen Titelentscheidung wieder in Stellung. Coenen verkürzte in Schweden seinen Rückstand zu WM-Leader Guillem Farres von 47 auf 24 Zähler. Damit ist die MX2-WM wieder völlig offen. Simon Längenfelder rangiert weiterhin auf Platz 4. Der Deutsche konnte seinen Rückstand zur Spitze von 70 auf 61 Punkte verkürzen, doch sein Rückstand zu Camden Mc Lellan auf Tabellenplatz 3 vergrößerte sich von 10 auf 16 Punkte.
Der 16. Grand-Prix der Saison findet am kommenden Wochenende im Sand von Arnheim statt.
Sacha Coenen (B), KTM, 1-1, 50 Punkte
Liam Everts (B), Husqvarna, 2-2, 44, (-6)
Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 3-3, 40, (-10)
Guillem Farres (E), Triumph, 6-4, 33, (-17)
Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 4-6, 33, (-17)
Simon Längenfelder (D), KTM, 5-5, 32, (-18)
Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 10-7, 25, (-25)
Julius Mikula (CZ), KTM, 8-9, 25, (-25)
Maxime Grau (F), Honda, 7-11, 24, (-26)
Valerio Lata (I), Honda, 11-8, 23, (-27)
Guillem Farres (E), Triumph, 701 Punkte
Sacha Coenen (B), KTM, 677, (-24)
Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 656, (-45)
Simon Längenfelder (D), KTM, 640, (-61)
Liam Everts (B), Husqvarna, 595, (-106)
Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 552, (-149)
Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 441, (-260)
Valerio Lata (I), Honda, 381, (-320)
Mathis Valin (F), Kawasaki, 352, (-349)
Julius Mikula (CZ), KTM, 341, (-360)
Newsletter
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.