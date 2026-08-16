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Superbike-Reglement 2027: Mehr Entgegenkommen gibt es von Ducati nicht

Um für die Superbike-WM 2027 mehr Ausgeglichenheit zu erreichen, wurde das Balancesystem der seriennahen Weltmeisterschaft angepasst. Ducati wird daran arbeiten, dass der gewünschte Effekt verpufft.

Von

Kay Hettich und Ivo Schützbach

Superbike WM

Ducati dominiert mit der V4R die Superbike-WM 2026
Ducati dominiert mit der V4R die Superbike-WM 2026
Foto: Gold & Goose
Ducati dominiert mit der V4R die Superbike-WM 2026
© Gold & Goose

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Am 31. Juli gab der Weltverband FIM weitreichende Änderungen im Reglement der Superbike-WM 2027 bekannt. Eine Neuerung im Balancesystem soll für eine bessere Show sorgen. Denn in diesem Jahr dominiert Ducati die Meisterschaft wie nie zuvor. Mit den Aruba.it-Werkspiloten Nicolò Bulega (23 Siege) und Iker Lecuona (1 Sieg) gab es 2026 bisher nur zwei Sieger und 72 von 76 Podestplätzen wurden vom italienischen Hersteller in Beschlag genommen.

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Es ist klar, dass die Reglementsänderung auf das Einbremsen von Ducati abzielt. Nachdem die Reduzierung der Benzindurchflussmenge kaum Wirkung zeigte, kommt mit der Festlegung der maximalen Drehzahl ein neues – altbekanntes – Instrument hinzu. Zudem wird der maximale Hubraum ab 2030 auf 1200 ccm angehoben, um neue Hersteller anzulocken.

Auch wenn Ducati die Beschlüsse mitgetragen hat: Für Jubel und Begeisterung sorgten sie in Borgo Panigale nicht!

«Jedem sollte klar sein, dass jede Änderung des Reglements einen großen Einfluss auf das Budget und andere Bereiche hat», erklärte Technikkordinator Marco Zambenedetti in kleiner Journalistenrunde. «Im nächsten Jahr werden wir andere Reifen haben, andere Bremsen und dazu Anpassungen im Reglement. Ducati wird diese Herausforderung wie immer angehen, um aus unseren Möglichkeiten das Beste herauszuholen.»

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Siege und starke Ergebnisse gibt es nicht geschenkt.

Ducati-Technikkordinator Marco Zambenedetti

Man kann davon ausgehen: Ducati wird sich auf dem Prüfstand gewissenhaft auf die kommenden Einschnitte vorbereiten. Mehr Entgegenkommen als die Zustimmung zur Regeländerung darf die Konkurrenz nicht erwarten.

«Wenn andere Hersteller immer noch deutlich hinter uns sind, dann haben sie sich selbst in diese Situation gebracht, weil sie weniger investiert haben und weniger Vertrauen in diese Kategorie haben. Das ist eine interne Entscheidung eines jeden Herstellers», zuckte der Italiener mit den Schultern. «Ducati kann nicht wirklich etwas dazu beitragen, der Meisterschaft oder anderen Werken zu helfen. Siege und starke Ergebnisse gibt es nicht geschenkt.»

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Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

491

2

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

358

3

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

211

4

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

182

5

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

177

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Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

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Lorenzo Baldassarri

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