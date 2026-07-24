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Erneute Porsche-Doppelbestzeit bei der DTM in Oschersleben

Thomas Preining wiederholte im zweiten DTM-Training in Oschersleben seine Trainingsbestzeit. Erneut nahmen beide Manthey Porsche die ersten beiden Positionen im Klassement ein.

Jonas Plümer

Von

DTM

Auch im zweiten Training zementierte Preining die Bestzeit in den Asphalt
Auch im zweiten Training zementierte Preining die Bestzeit in den Asphalt
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Auch im zweiten Training zementierte Preining die Bestzeit in den Asphalt
© DTM//Gruppe C Photography

Im Artikel erwähnt

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Auch das zweite DTM-Training in Oschersleben endete mit einer Bestzeit von Thomas Preining. Wie am Vormittag fuhr der Österreicher die schnellste Runde. Der 2023er DTM-Champion umrundete den Kurs im Manthey Porsche in 1:22.425 Minuten.

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Rang zwei sicherte sich erneut sein Teamkollege Ricardo Feller. 0,081 Sekunden fehlten dem Schweizer auf die Bestzeit.

Luca Engstler fuhr im Abt Lamborghini auf den dritten Rang.

Im Artikel erwähnt

Ergebnis DTM Oschersleben Training 2 (Top 10):

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  1. Thomas Preining – Manthey Racing – Porsche 911 GT3 R

  2. Ricardo Feller – Manthey Racing – Porsche 911 GT3 R

  3. Luca Engstler – ABT Sportsline – Lamborghini Temerario GT3

  4. Lucas Auer – Landgraf Motorsport – Mercedes-AMG GT3

  5. Mirko Bortolotti – Grasser Racing Team – Lamborghini Temerario GT3

  6. Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3

  7. Jules Gounon – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3

  8. Ben Dörr – Dörr Motorsport – McLaren 720S GT3

  9. Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

  10. Tom Kalender - Landgraf Motorsport – Mercedes-AMG GT3

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Start Nr

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Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Mirko Bortolotti

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

Mirko Bortolotti

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

63

39

57:30,754

1:24,768

25

02

Maro Engel

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

Maro Engel

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

80

39

+3,027

1:24,661

20

03

Thomas Preining

Thomas Preining

Manthey

Thomas Preining

Thomas Preining

Manthey

91

39

+3,431

1:24,355

19

04

Marco Wittmann

Marco Wittmann

Schubert Motorsport

Marco Wittmann

Marco Wittmann

Schubert Motorsport

11

39

+3,640

1:24,681

14

05

Luca Engstler

Luca Engstler

Abt Sportsline

Luca Engstler

Luca Engstler

Abt Sportsline

130

39

+5,467

1:24,288

13

06

Arjun Maini

Arjun Maini

HRT Ford Racing

Arjun Maini

Arjun Maini

HRT Ford Racing

36

39

+8,103

1:24,452

10

07

Kelvin van der Linde

Kelvin van der Linde

Schubert Motorsport

Kelvin van der Linde

Kelvin van der Linde

Schubert Motorsport

3

39

+10,362

1:24,730

9

08

Ricardo Feller

Ricardo Feller

Manthey

Ricardo Feller

Ricardo Feller

Manthey

90

39

+11,594

1:24,650

8

09

Jules Gounon

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

Jules Gounon

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

48

39

+18,372

1:24,431

7

10

Placeholder - Racer

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

Placeholder - Racer

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

14

39

+18,803

1:24,675

6

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