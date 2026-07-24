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Mit der Honda RC213V neben dem Zug: Nakagami wirbt für MotoGP in Motegi

Der japanische Honda-Testfahrer Takaaki Nakagami machte bei einer ungewöhnlichen Werbeaktion auf den MotoGP-Heim-Grand-Prix in Motegi aufmerksam.

Johannes Orasche

Von

MotoGP

Takaaki Nakagami auf der MotoGP-Honda neben dem LRT-ZugTakaaki Nakagami auf der MotoGP-Honda neben dem LRT-Zug
Takaaki Nakagami auf der MotoGP-Honda neben dem LRT-Zug
Foto: Takaaki Nakagami
Takaaki Nakagami auf der MotoGP-Honda neben dem LRT-Zug
© Takaaki Nakagami

Im Artikel erwähnt

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Die MotoGP-WM befindet sich derzeit in der Sommerpause. Weiter geht es vom 7. bis 9. August mit dem Grand Prix von Großbritannien in Silverstone. Anfang Oktober steht dann der Japan-GP in Motegi auf dem Programm. Dort wird neben Trackhouse-Aprilia-Pilot Ai Ogura auch Honda-Testfahrer Takaaki Nakagami an den Start gehen.

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Für den Traditions-Grand-Prix auf der Honda-eigenen Rennstrecke laufen die Werbemaßnahmen bereits auf Hochtouren. Im Mittelpunkt einer aktuellen Aktion stand Nakagami, der sieben Jahre lang für das LCR-Honda-Team von Lucio Cecchinello in der MotoGP fuhr und inzwischen als Testfahrer für HRC tätig ist. Zuletzt absolvierte der 34-Jährige direkt nach dem Sachsenring-GP den privaten Test des neuen 850-ccm-Prototyps in Barcelona.

Diesmal ging es jedoch nicht um Rundenzeiten, sondern um die Anreise der Fans. Honda und die Organisatoren rückten die umweltfreundliche Anbindung des Mobility Resort Motegi in den Fokus. Kulisse der Aktion war ein regionaler Light Rail Transit (LRT), der die Strecke in der Region bedient.

Im Artikel erwähnt

Seite an Seite mit dem Zug fuhr Nakagami auf einer Honda RC213V über eine Parallelstraße und winkte den Passagieren zu. Der LRT war eigens für den Japan-GP im MotoGP-Design gestaltet und mit Bildern der Honda-Fahrer sowie des japanischen WM-Hoffnungsträgers Ai Ogura beklebt.

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Auch die Fahrgäste spielten eine Rolle in der Inszenierung: Die Waggons waren mit Honda-Fans besetzt und sollten symbolisch auf die komfortable und autofreie Anreise zum Grand Prix aufmerksam machen. Damit wollen die Veranstalter zeigen, dass sich das MotoGP-Wochenende in Motegi auch bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen lässt.

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