Vorschau und Zeitplan WM-Etappe 13 in Loket (Tschechien)

In der Motocross-WM geht es Schlag auf Schlag weiter. Zur 13. Etappe werden 244 Fahrer in insgesamt 5 Klassen erwartet und für ein volles Programm sorgen. Neben den WM-Klassen MXGP und MX2 werden in Loket die Zweitakt-Europameisterschaften (EMX 2T) und die Junioren-Europameisterschaften der EMX65 und EMX85 zu ihrem Finale antreten.

Werbung

Werbung

Wettervorhersage

Am Samstag sind bei wolkenlosem Himmel Tageshöchstwerte von 27 Grad vorhergesagt. Auch am Sonntag werden bei leichter Bewölkung und 27 Grad perfekte Rennbedingungen erwartet.

Wie fit ist Lucas Coenen?

Die große Frage ist: Wie fit ist WM-Leader Lucas Coenen (KTM) nach seinem Crash im Qualifikationsrennen von Foxhills? Zur Erinnerung: Nach seinem Sturz im ersten Lauf von Southwick (USA) konnte er zum zweiten Lauf nicht antreten. Eine Woche später in Foxhills (England) kam der sonst so überragende Starter im Qualifikationsrennen nicht gut vom Start weg, kollidierte im Verkehr der ersten Runde mit Maxime Renaux (Yamaha), stürzte und zog sich eine Fußverletzung zu. Lucas musste beide Rennen aufgeben und beendete Foxhills mit null Punkten. Damit konnte Jeffrey Herlings (Honda) seinen Rückstand von 68 auf 11 Punkte verkürzen, d.h. der Titelkampf ist wieder völlig offen.

Werbung

Werbung

Kay de Wolf wieder am Start

Im Zeittraining von Montevarchi (Italien) stürzte Husqvarna-Werksfahrer Kay de Wolf und zog sich einen Bänderriss im Fuß zu. In Loket kehrt der Niederländer wieder in den Wettbewerb zurück, um sich für die nächste WM-Runde in Lommel vorzubereiten, die schon am Wochenende nach Loket ausgetragen wird.

MXGP-WM-Stand nach Etappe 12 von 19:

Lucas Coenen (B), KTM, 566 Punkte Jeffrey Herlings (NL), Honda, 555 (-11) Romain Febvre (F), Kawasaki, 494 (-72) Tim Gajser (SLO), Yamaha, 452 (-114) Maxime Renaux (F), Yamaha, 392 (-174) Rubén Fernández (E), Honda, 378 (-188) Andrea Adamo (I), KTM, 375 (-191) Tom Vialle (F), Honda, 317 (-249) Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 273 (-293) Pauls Jonass (LV), Kawasaki, 273 (-293)

Wie fit ist Sacha Coenen?

Auch Sacha Coenen hadert mit den Nachwirkungen von Southwick. Vor einer Woche startete er mit einem gebrochenen und frisch operierten Schlüsselbein in Foxhills und konnte auf den Plätzen 10 und 5 Schadensbegrenzung betreiben. Aber die WM-Führung war dennoch weg und Sacha hatte Glück, dass er bei seinen beiden Stürzen nicht auf die rechte Schulter fiel. Der Boden in Loket ist hart. Der Schlüsselbeinbruch ist noch nicht überstanden und für Sacha bleibt deshalb die Lage angespannt. Er muss in jedem Falle weitere Stürze vermeiden. Aber Vorsicht ist nicht sein Ding. Er wird wohl so angreifen, wie er es immer tut, aber das bleibt in seinem derzeitigen Zustand riskant.

Guillem Farres tritt mit dem Red Plate an

Der spanische Triumph-Werksfahrer Guillem Farres wird in Loket erstmals mit dem Red Plate des WM-Führenden antreten. Nach 3 GP-Siegen hat der Spanier zurzeit einen Lauf. In Foxhills konnte ihm nur Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM) phasenweise Paroli bieten. Loket ist eine Oldschool-Strecke wie Foxhills. Die Steilhänge sind zwar nicht so lang und steil wie in England, aber es gibt in Sachen Bodenverhältnisse einige Gemeinsamkeiten.

Werbung

Werbung

Lokalmatador Julius Mikula

Mit Julius Mikula haben die tschechischen Fans wieder einen Top-Fahrer am Start. Mit Platz 4 im Trentino und zuletzt Gesamtrang 5 in Foxhills zeigte der Osicka-KTM-Pilot, dass er den Speed der Spitze hat. Beim Heimrennen kommt noch die Extra-Portion Motivation dazu und vielleicht schafft es der sympathische Tscheche in Loket sogar aufs Podium. Das wäre für die ohnehin gute Stimmung noch die Krönung.

Zweites Heimrennen von Simon Längenfelder

Loket befindet sich nur etwa 80 km von Simons Geburtsort Regnitzlosau entfernt. In Tschechien wird Motocross traditionell ohnehin groß geschrieben, aber nach Loket werden auch viele deutsche Fans pilgern, um Simon Längenfelder anzufeuern. Die Hänge von Loket werden wieder voll sein und für Simon wäre es der geeignete Moment, die Siegesserie von Farres zu stoppen und den Rückstand von 42 Punkten zur Spitze zu verkürzen.

MX2-WM-Stand nach Etappe 12 von 19:

Guillem Farres (E), Triumph, 563 Punkte Sacha Coenen (B), KTM, 552 (-11) Simon Längenfelder (D), KTM, 521 (-42) Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 501 (-62) Liam Everts (B), Husqvarna, 477 (-86) Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 434 (-129) Mathis Valin (F), Kawasaki, 352 (-211) Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 336 (-227) Valerio Lata (I), Honda, 307 (-256) Julius Mikula (CZ), KTM, 253 (-310)

EMX2T: Der Sound der Zweitakter

In der EMX2T werden die eingefleischten Fans ihre Freude am Klang der Zweitakter haben. Aber auch sportlich wird in dieser Klasse viel geboten: Mit Vaclav Kovar (KTM) steht in Loket ebenfalls ein starker einheimischer Pilot am Start. Er wird mit dem Ungarn Bence Pergel (KTM) und dem Österreicher Michael Sandner (Husqvarna) starke Konkurrenz bekommen. Die EMX2T werden an einem einzigen Rennwochenende in zwei Wertungsläufen ausgetragen. Der erste Lauf wird bereits am Samstag um 12:55 Uhr gestartet.

Werbung

Werbung

So können die Rennen verfolgt werden*):

Samstag, 25. Juli 2026:

12:00 - Studio-Show 12:55 - EMX2T Lauf 1 13:40 - MX2 Zeittraining 14:15 - MXGP Zeittraining 15:10 - EMX65 Lauf 1 15:45 - EMX85 Lauf 1 16:25 - MX2 Qualifikationsrennen 17:15 - MXGP Qualifikationsrennen

Sonntag, 26. Juli 2026:

08:35 - EMX2T Lauf 2 09:50 - EMX65 Lauf 2 11:25 - EMX85 Lauf 2 13:00 - MX2 Lauf 1 14:00 - MXGP Lauf 1 16:00 - MX2 Lauf 2 17:00 - MXGP Lauf 2

*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr

Werbung