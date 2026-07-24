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Superbike-Rookie Alberto Surra: Konstant wie sonst nur die Stars von Ducati

Mit der Verpflichtung von Rookie Alberto Surra für die Superbike-WM 2026 hatte Motocorsa Ducati einen guten Riecher. Beim Meeting in Donington endete eine beeindruckende Serie des jungen Italieners.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Alberto Surra musste die Rennen in Donington auslassen
Alberto Surra musste die Rennen in Donington auslassen
Foto: Motocorsa
Alberto Surra musste die Rennen in Donington auslassen
© Motocorsa

Im Artikel erwähnt

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Teammanager Lorenzo Mauri ging ein Wagnis ein, als er Alberto Surra unter Vertrag nahm. Denn der 22-Jährige aus Turin fuhr lediglich die vier letzten Events der Supersport-WM 2025 im damaligen Yamaha-Team Evan Bros, überzeugte aber mit einem Podium und Top-9-Ergebnissen. Das Risiko zahlte sich aus: Nach einer verständlichen Eingewöhnungszeit mit der Ducati Panigale V4R ist der Italiener ab dem vierten Saisonmeeting (Ungarn) ein zuverlässiger Punktelieferant.

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Und Surra war zuverlässig! Zwischen Balaton Park und Misano fuhr der Ducati-Pilot zwölf Rennen in Folge in die Punkte – nur die Aruba.it Ducati-Werkspiloten Nicolò Bulega und Iker Lecuona können längere Serien vorweisen.

Übrigens überzeugte Surra auch bei der World Ducati Week 2026 im Prestige-Duell der MotoGP- und Superbike-Asse ­– dem Race of Champions – als Zweiter, doch genau dieser Event vermasselte dem Motocorsa-Pilot seinen Lauf in der Weltmeisterschaft. Wegen einer Schleimbeutelentzündung in der rechten Schulter musste Surra in Donington Park nach dem Freitag das Handtuch werfen.

Im Artikel erwähnt

«Ich war gerade richtig in Fahrt gekommen», ärgerte sich Surra. «Wir wussten, dass ich nach der World Ducati Week ein kleines Problem mit der Schulter hatte. Leider wurde es so schlimm, dass ich aufhören musste. Auf jeden Fall werde ich die Sommerpause nutzen, um zu trainieren und in Bestform nach Magny-Cours zurückzukehren.»

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In der Gesamtwertung belegt Surra nach acht von zwölf Superbike-Meetings mit 95 Punkten zwar nur Rang 12, aber mit deutlichem Zug nach vorn. Dabei hat der Rookie noch Anschluss bis Garrett Gerloff (110 P./Kawasaki) auf dem achten Rang.

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

23

32:56,440

1:25,249

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

23

+4,161

1:25,356

20

03

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

23

+6,850

1:25,311

16

04

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

23

+15,346

1:25,844

13

05

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

23

+15,582

1:25,826

11

06

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

23

+16,656

1:25,974

10

07

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

14

23

+22,438

1:25,626

9

08

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

23

+24,748

1:26,149

8

09

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

23

+25,293

1:25,936

7

10

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

23

+26,627

1:26,299

6

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