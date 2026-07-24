Porsche-Bestzeit in Oschersleben: Thomas Preining Schnellster

Porsche-Bestzeit im ersten DTM-Training in Oschersleben. Der 2023er DTM-Meister Thomas Preining umrundete den Kurs im Manthey Racing in 1:22.493 Minuten.

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Rang zwei belegte Ricardo Feller im zweiten Manthey Porsche. 0,179 Sekunden trennten die beiden Manthey Porsche.

Die Top-3-Positionen komplettiert Mirko Bortolotti im Grasser Racing Team Lamborghini Temerario GT3.

Nach nur fünf Minuten fuhr Jules Gounon im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 in langsamer Fahrt in die Boxengasse. Der Mercedes-AMG-Werkspilot erlitt einen Reifenschaden hinten rechts.

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Ergebnis DTM Oscherslebe Training 1 (Top 10):