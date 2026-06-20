Im TV und Stream: Das Samstagsrennen der DTM auf dem Lausitzring

Endlich geht es los! Der erste Renntag der DTM auf dem Lausitzring steht auf dem Programm. Am heutigen Samstag steht das erste Qualifying und das erste Rennen bei glühender Hitze auf dem Programm.

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Um 09:00 Uhr findet das erste Qualifying des Wochenendes statt. Der fünfte Wertungslauf der Saison, der über 55 Minuten und eine Runde geht, wird um 13:30 Uhr gestartet.

Die Übertragung auf dem deutschen Privatsender Pro7 beginnt - wo Tobi Schimon ab diesem Jahr die Rennen kommentiert - beginnt um 13:00 Uhr. ServusTV steigt um 13:25 Uhr in Österreich ein.

Die Trainings werden auf joyn und ran.de mit dem Kommentar vom neuen DTM-Kommentator Tobi Schimon übertragen. Dazu wird es auf joyn erstmals einen ganztägigen Stream mit dem Fan-TV geben, welches den populären Streckenkommentar von Patrick Simon und Frank Hufstadt überträgt und auch alle Rahmenrennen der DTM überträgt. Zudem ist auf YouTube das Qualifying und das Rennen mit dem englischen World-Feed-Kommentar verfolgbar.

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