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Im TV und Stream: Das Samstagsrennen der DTM auf dem Lausitzring

Der Osten bebt! Das Samstagsrennen der DTM auf dem Lausitzring steht an. Das Rennen kann im TV und Stream verfolgt werden. SPEEDWEEK sagt euch, wie ihr den Renntag verfolgen könnt.

DTM

Spannende Action bei der DTM am Lausitzring
Spannende Action bei der DTM am Lausitzring
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Spannende Action bei der DTM am Lausitzring
© DTM//Gruppe C Photography

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Endlich geht es los! Der erste Renntag der DTM auf dem Lausitzring steht auf dem Programm. Am heutigen Samstag steht das erste Qualifying und das erste Rennen bei glühender Hitze auf dem Programm.

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Um 09:00 Uhr findet das erste Qualifying des Wochenendes statt. Der fünfte Wertungslauf der Saison, der über 55 Minuten und eine Runde geht, wird um 13:30 Uhr gestartet.

Die Übertragung auf dem deutschen Privatsender Pro7 beginnt - wo Tobi Schimon ab diesem Jahr die Rennen kommentiert - beginnt um 13:00 Uhr. ServusTV steigt um 13:25 Uhr in Österreich ein.

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Die Trainings werden auf joyn und ran.de mit dem Kommentar vom neuen DTM-Kommentator Tobi Schimon übertragen. Dazu wird es auf joyn erstmals einen ganztägigen Stream mit dem Fan-TV geben, welches den populären Streckenkommentar von Patrick Simon und Frank Hufstadt überträgt und auch alle Rahmenrennen der DTM überträgt. Zudem ist auf YouTube das Qualifying und das Rennen mit dem englischen World-Feed-Kommentar verfolgbar.

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  1. 2. Freies Training

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Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

80

21

1:20,408

02

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

22

20

+0,002

03

Arjun Maini

HRT Ford Racing

Arjun Maini

HRT Ford Racing

36

23

+0,079

04

Thomas Preining

Manthey

Thomas Preining

Manthey

91

19

+0,212

05

Ben Dörr

Dörr Motorsport

Ben Dörr

Dörr Motorsport

25

21

+0,225

06

Finn Wiebelhaus

HRT Ford Racing

Finn Wiebelhaus

HRT Ford Racing

64

20

+0,263

07

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

48

24

+0,302

08

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

63

22

+0,310

09

Maximilian Paul

TGI Team Lamborghini by GRT

Maximilian Paul

TGI Team Lamborghini by GRT

19

21

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Comtoyou Racing

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