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Live im Stream: Der Freitag der DTM auf dem Lausitzring

Die dritte DTM-Wochenende startet auf dem Lausitzring. Am Freitag stehen zwei Trainingssitzungen an. SPEEDWEEK sagt euch, wie ihr die beiden Sessions im Livestream verfolgen könnt.

Jonas Plümer

Von

DTM

Mit Vollgas ins dritte DTM-Rennwochenende
Mit Vollgas ins dritte DTM-Rennwochenende
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Mit Vollgas ins dritte DTM-Rennwochenende
© DTM//Gruppe C Photography

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Endlich geht es los! Auf dem DEKRA Lausitzring findet das dritte DTM-Rennwochenende der Saison 2026 statt. 21 Fahrzeuge stehen auf der Teilnehmerliste. Am heutigen Freitag stehen zwei Trainingssitzungen an.

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Das erste Training findet von 11:40 - 12:35 Uhr statt, während die zweite Session von 16:10 - 16:55 Uhr ausgefahren wird.

Bevor am morgigen Samstag die TV-Übertragung aus Brandenburg startet, sind die Trainingssitzungen im Livestream verfolgbar. Die Übertragung der ersten Sitzung startet um 11:35 Uhr, während die zweite um 16:00 Uhr aufgenommen wird.

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Die Trainings werden auf joyn und ran.de mit dem Kommentar vom neuen DTM-Kommentator Tobi Schimon übertragen. Zudem ist auf YouTube das Training mit dem englischen World-Feed-Kommentar verfolgbar.

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