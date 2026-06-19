Live im Stream: Der Freitag der DTM auf dem Lausitzring
Die dritte DTM-Wochenende startet auf dem Lausitzring. Am Freitag stehen zwei Trainingssitzungen an. SPEEDWEEK sagt euch, wie ihr die beiden Sessions im Livestream verfolgen könnt.
Endlich geht es los! Auf dem DEKRA Lausitzring findet das dritte DTM-Rennwochenende der Saison 2026 statt.
Das erste Training findet von 11:40 - 12:35 Uhr statt, während die zweite Session von 16:10 - 16:55 Uhr ausgefahren wird.
Bevor am morgigen Samstag die TV-Übertragung aus Brandenburg startet, sind die Trainingssitzungen im Livestream verfolgbar. Die Übertragung der ersten Sitzung startet um 11:35 Uhr, während die zweite um 16:00 Uhr aufgenommen wird.
Die Trainings werden auf
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