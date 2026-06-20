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Speedway-GP Breslau im Livestream: Brady Kurtz setzt auf seinen Heimvorteil

In Breslau, wo 1995 der erste Speedway-Grand-Prix ausgetragen wurde, findet 31 Jahre später der 300. statt. Die ganze Action mit Bartosz Zmarzlik, Brady Kurtz & Co. gibt es wie gewohnt im Livestream.

Speedway-GP

Brady Kurtz (vorne) wird auch in Breslau alles geben
Brady Kurtz (vorne) wird auch in Breslau alles geben
Foto: FIM/Veldhuizen
Brady Kurtz (vorne) wird auch in Breslau alles geben
© FIM/Veldhuizen

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Im Artikel erwähnt

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Nach dem Sieg auf seiner Heimbahn in der britischen Liga in Manchester will WM-Spitzenreiter Brady Kurtz auf seiner Heimstrecke in der polnischen Liga in Breslau (Wroclaw) an diesen Erfolg anknüpfen. Dort trifft er auf Polens Nationalheld Bartosz Zmarzlik, der die WM-Führung zurückwill.

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«Er wird es mir definitiv nicht leicht machen, so viel steht fest. Bartek wird in Breslau hochmotiviert sein und sich mit Sicherheit in Bestform präsentieren», sagt Kurtz über seinen härtesten Widersacher. «Wir müssen sicherstellen, dass alles passt. Ich werde mein gewohntes Programm durchziehen und weiterhin versuchen, ins Finale zu kommen. Das ist mein einziges Ziel für dieses Jahr: Immer wieder ins Finale einziehen. Denn genau das macht Bartek nun schon seit sechs oder sieben Jahren in Folge, und so holt er sich den Titel. Ich werde weiter hartnäckig dranbleiben, dann werden wir sehen, wie es ausgeht.»

Neben den 20 WM-Punkten für den Tagessieg in Breslau werden im Rahmen des Qualifyings, welches bereits ab 14 Uhr ausgefahren wird, in einem Sprint-Rennen zusätzliche 4-3-2-1 Punkte vergeben. Den ersten Sprint dieser Saison in Manchester hat Jack Holder vor Robert Lambert, Wildcard Tom Brennan und Brady Kurtz gewonnen.

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Im Artikel erwähnt

Keine weitere Chance für Kai Huckenbeck

Für den Werlter Kai Huckenbeck wird es nach seinem Start in Manchester in Breslau zu keinem weiteren Einsatz als Nachrücker kommen, da Dominik Kubera nach überstandener Schlüsselbeinverletzung wieder dabei ist. Mit Anders Thomsen und Jan Kvech stehen weiterhin die ersten beiden Nachrücker im Feld, da Fredrik Lindgren und Dan Bewley immer noch verletzt ausfallen.

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Die Übertragung des Grand Prix aus Breslau beginnt im kostenpflichtigen Livestream bei Discovery+ am Samstagnachmittag, 20. Juni, um 14 Uhr mit dem Qualifying und anschließendem Sprint. Die Vorberichte für das Hauptrennen starten um 18.40 Uhr, das Band schnellt um 19 Uhr nach oben.

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Landshut

Prag

Manchester Sprint

Manchester/1

Manchester/2

Breslau Sprint

Breslau

Malilla

Lodsch Sprint

Lodsch

Riga

Vojens Sprint

Vojens

Thorn Sprint

Thorn

1.

Brady Kurtz

65

8

18

1

18

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Bartosz Zmarzlik

62

16

16

-

14

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Jack Holder

55

9

12

4

16

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

Michael Jepsen Jensen

45

2

14

-

11

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

Kacper Woryna

44

20

11

-

4

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Robert Lambert

42

14

6

3

12

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

Max Fricke

42

3

7

-

20

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

Jason Doyle

37

11

8

-

7

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.

Leon Madsen

35

1

20

-

8

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.

Patryk Dudek

29

10

5

-

9

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.

Andzejs Lebedevs

23

5

9

-

6

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.

Daniel Bewley

18

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.

Anders Thomsen

18

-

4

-

10

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.

Jan Kvech

18

-

3

-

5

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.

Dominik Kubera

17

7

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.

Fredrik Lindgren

12

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.

Nazar Parnitskiy

10

6

2

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.

Kai Huckenbeck

10

-

-

-

2

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.

Tom Brennan

7

-

-

2

3

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.

Norick Blödorn

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21.

Adam Bednar

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.

Kevin Wölbert

0

0

-

-

-

-

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