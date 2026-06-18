Fahrzeugeinstufung (BoP) der DTM auf dem Lausitzring

Die SRO kümmert sich 2026 im vierten Jahr um die Fahrzeugeinstufung der DTM, nachdem der ADAC bereits seit vielen Jahren mit der Organisation von Stéphane Ratel zusammenarbeitet.

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Wir blicken für euch auf die Einstufung für das dritte Rennwochenende auf dem DEKRA Lausitzring in Brandenburg im Vergleich mit dem vorherigen Rennwochenende in Zandvoort.

Das Mindestgewicht des BMW M4 GT3 wird um zehn Kilogramm auf 1.310 Kilogramm erhöht. Zudem wird der Ladedruck über fast das komplette Drehzahlband erhöht, so dass das Auto mehr Motorleistung entwickelt. Der maximale Ladedruck wird um 0,01 bar auf 2,41 bar erhöht.

Ebenfalls zehn Kilogramm zuladen muss der Ferrari 296 GT3, dessen Mindestgewicht 1.320 Kilogramm beträgt. Zudem wird das Fahrzeug weiter eingebremst, da der Bodenabstand weiter erhöht wird, an der Vorderachse um zwei Millimeter auf 82 Millimeter, an der Hinterachse sogar um sechs Millimeter auf 89 Millimeter. Der Mindestwinkel vom Heckflügel wird von 3° auf 6° erhöht. Im Gegenzug wird der Ladedruck um 0,01 bar erhöht, so dass der maximale Ladedruck 2,45 bar beträgt.

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Der Lamborghini Temerario GT3 muss fünf Kilogramm zuladen, so dass das Mindestgewicht 1.325 Kilogramm beträgt.

Am McLaren 720S GT3 wird der Ladedruck im hohen Drehzahlbereich leicht reduziert, so dass der Turbomotor des McLarens bei hohen Geschwindigkeiten etwas weniger Motorleistung entwickelt.

Fünf Kilogramm muss der Porsche 911 GT3 R zuladen, so dass das Mindestgewicht am Rennwochenende in der Lausitz 1.320 Kilogramm beträgt.

Die Einstufung des Aston Martin Vantage GT3, des Ford Mustang GT3 und des Mercedes-AMG GT3 bleibt unverändert.

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