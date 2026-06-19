Trotz Ducati-Wechsel: Warum KTM beim Pirelli-Test auf Pedro Acosta setzt

Während einige Hersteller beim ersten Test der neuen 850er-MotoGP-Prototypen bewusst auf Fahrer setzen, die auch 2027 noch Teil ihres Projekts sein werden, verfolgt KTM einen anderen Ansatz. Die Österreicher schicken am Montag nach dem Grand Prix von Tschechien ausgerechnet Pedro Acosta auf die Strecke – obwohl der Spanier das Werk zum Saisonende verlassen und zu Ducati wechseln wird.

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Offiziell bestätigt ist Acostas Wechsel zwar weiterhin nicht, im MotoGP-Paddock gilt der Deal jedoch längst als beschlossene Sache. Umso überraschender war die Bestätigung von KTM-Motorsportchef Pit Beirer, dass ausgerechnet der künftige Ducati-Pilot die ersten Vergleichsdaten für den neuen Prototypen mit den Pirelli-Reifen liefern soll.

«Wir teilen die Arbeit zwischen unserem Testteam und dem Rennteam auf», erklärte Beirer gegenüber MotoGP.com. Auf die Frage, welcher Stammfahrer den neuen 850er-Prototypen pilotieren werde, antwortete der Deutsche ohne zu zögern: «Pedro wird am Montag derjenige sein.»

Die Entscheidung steht im Kontrast zu anderen Herstellern, die ihre scheidenden Fahrer bewusst von den ersten Tests mit dem Motorrad der Zukunft fernhalten. So werden beispielsweise Francesco Bagnaia und Jorge Martin nicht zum Einsatz kommen.

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KTM-Testteam überzeugt Beirer, aber...

Für KTM spielte dieser Aspekt jedoch keine entscheidende Rolle. «Für uns ist es ziemlich einfach: Pedro ist der schnellste und beste KTM-Pilot, den wir jemals hatten und im Moment haben. Wir wollen also die Referenzwerte unseres besten Fahrers haben», begründete Beirer die Wahl.

Der KTM-Motorsportchef stellte dabei klar, dass das Werk keineswegs das Vertrauen in sein Testteam verloren habe – mit Dani Pedrosa und Pol Espargaro verfügt KTM über die wohl stärkste Testteam-Besetzung aller Hersteller. Die KTM-Testmannschaft liefere seit Jahren wertvolle Entwicklungsarbeit. Für die Beurteilung eines völlig neuen Motorrads sei das Feedback eines Spitzenfahrers aber von besonderer Bedeutung.

«Nebenbei gesagt haben wir auch das stärkste Testteam. Sie leisten grandiose Arbeit. Von ihnen erhalten wir viele Informationen zum Motorrad. Doch es ist etwas anderes, wenn wir einen richtigen Stammfahrer auf dem Motorrad haben», erklärte Beirer.

Warum KTM überzeugt ist, dass Acosta der Richtige ist

Für KTM steht deshalb nicht die Zukunftsplanung im Vordergrund, sondern die Suche nach einer möglichst aussagekräftigen Referenz. Acosta gilt innerhalb des Projekts als Maßstab für die Leistungsfähigkeit der RC16 und soll diese Rolle auch beim ersten Test des Motorrads für die MotoGP-Generation ab 2027 einnehmen.

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«Deshalb war es für uns eine logische Entscheidung, selbst wenn man sich Gedanken macht, wo er im nächsten Jahr fahren wird», betonte Beirer. «Er ist der am höchsten geschätzte KTM-Werkspilot der laufenden Saison. Er ist die Benchmark für den Rest.»

Genau diese Benchmark soll KTM dabei helfen, das Potenzial des neuen Motorrads möglichst schnell zu verstehen. «Wir müssen den besten Fahrer auf unser Motorrad setzen, um herauszufinden, wozu das Motorrad in der Lage ist. Darauf bauen wir die folgende Entwicklung auf.»

Für die Österreicher ist der Montagstest deshalb weit mehr als eine erste Ausfahrt mit den neuen Pirelli-Reifen. Er markiert den Startschuss für die Entwicklung der nächsten MotoGP-Generation. «Es ist noch ein langer Weg. Doch ich denke, wir haben eine gute Basis für Montag, um den nächsten Entwicklungsschritt zu machen», sagte Beirer.

Wer die zweite Maschine pilotieren wird, lässt KTM aktuell noch offen. Jeder Hersteller darf mit zwei Fahrern testen. KTM muss sich zwischen Pol Espargaro und Dani Pedrosa entscheiden.

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