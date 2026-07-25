Das sagt Adrian Newey zu Fernando Alonsos Zukunft in der Formel 1

Wie geht es weiter für Fernando Alonso in der Formel 1? Geht es überhaupt weiter? Und wenn ja, dann bei Aston Martin? Der Spanier hatte zuletzt immer wieder klargestellt, dass er seine Zukunft vom Auto und noch mehr vom Reglement 2027 abhängig macht. Nächste Woche wird der zweimalige Weltmeister 45 Jahre alt – er wäre mit einer weiteren Saison einer der ältesten Rennfahrer der modernen Formel 1.

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An diesem Rennwochenende in Budapest hat Aston Martin ein rundumerneuertes Auto dabei. Umfassende aerodynamische Upgrades sollen endlich die sportliche Wende bringen – oder zumindest einen Schritt in Richtung dieser Wende. Fernando Alonso hatte zwar klargestellt, dass das Auto ab Budapest und die dadurch möglicherweise veränderte Performance keine Auswirkungen auf seine Zukunft haben (in Zandvoort nach der Pause kommt dann noch ein neuer Motor). Alonso schaue vor allem aufs Reglement ab 2027, also auch auf den Elektroanteil, das Energiemanagement und das natürliche Gefühl beim Racing. Und vor allem auf Spaß.

Freude an der Arbeit wichtig

Alonso sagte in Ungarn: «Ich fühle mich frisch und motiviert und schnell. Aber ich muss auch Freude an der Arbeit haben, und – ganz ehrlich – das Fahren in Silverstone und Spa hat keinen Spaß gemacht.» Auf den beiden Traditionsstrecken traten die Probleme rund ums Energiemanagement des neuen Reglements besonders deutlich hervor.

Dennoch kamen am Ungarn-Wochenende in Anbetracht des neuen Aston Martins aber Fragen zu Alonso und seiner Zukunft auf. Richtungsweisend oder trendgebend könnte das Upgrade-Paket ja immerhin sein.

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Das sagt Adrian Newey

Aston Martins Chefdesigner Adrian Newey sagte auf eine Frage zur Zukunft von Fernando Alonso beim Aston-Martin-Team: «Fernando ist ein großartiger Fahrer, der viel Talent, Fähigkeiten und Feedback zu uns mitbringt. Ich bin ziemlich sicher, dass er die Zeit bei uns genießt und wir unsere Beziehung weiter fortführen werden.» Ein Bekenntnis von Team-Seite in Richtung Alonso – aber mit einem Funken Unsicherheit...