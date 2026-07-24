Rote Flagge! Das sagt Franco Colapinto (Alpine) über seinen Crash

Im ersten freien Training in Budapest musste er zuschauen, im zweiten verunfallte er. Der Ungarn-Freitag lief für Alpine-Pilot Franco Colapinto überhaupt nicht so wie erhofft. Im zweiten freien Training rauschte der Argentinier nach einer halben Stunde ab, schlug rücklings in die Streckenbegrenzung ein. Alpine-Berater und -Teamchef Flavio Briatore wirkte in der Garage alles andere als begeistert über die Performance seines Schützlings.

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Kurzer Arbeitstag für Colapinto

Colapinto wurde vom Medical-Car für die kurze Strecke von der letzten Kurve bis zur Garage abtransportiert. Eine reine Vorsichtsmaßnahme. Wenige Minuten nach der letzten Session konnte Colapinto schon wieder müde lächeln. Er resümierte: «Das war ein ziemlich kurzer Tag.» Nur gut eine halbe Stunde war er auf der Strecke. Statt zwei Stunde wie die meisten seiner Kollegen.

Heck verloren, eingeschlagen

Colapinto: «Ich glaube, dass die Autos dieses Jahr mit der niedrigen Downforce kniffliger und kniffliger zu fahren sind. Auf einer Strecke wie dieser hier mit so wenig Grip ist das schwierig. Ich habe in der letzten Kurve das Heck verloren, bin dann mit dem Heck des Autos mit den Reifen eingeschlagen. Kein guter Tag. Kein guter Start. Ich habe ja auch noch den Morgen verloren.» Weil da der Nachwuchsfahrer Paul Aron für eine Rookie-Session seinen Boliden übernommen hatte.

Colapinto: «Ich habe einiges an Zeit auf der Strecke verpasst. Ich werde mich jetzt auf die Dinge konzentrieren, die wir daraus lernen können, und auf das, was wir für morgen verbessern können. Wir haben natürlich nicht so viele Daten, aber ich glaube, dass wir trotzdem damit arbeiten können und das Auto morgen in ein besseres Fenster bekommen können.»

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Der Unfall von Franco Colapinto war nicht der erste Zwischenfall des Tages. Schon im ersten freien Training am Freitagmittag hatte es eine rote Flagge gegeben. Lance Stroll war mit einem Dreher im FP1 liegengeblieben. Der Unfall war wohl auf eine gebrochene Radaufhängung zurückzuführen, Stroll musste das FP2 auslassen. Beide Trainings am Freitag wurden entsprechend ungefähr zur Halbzeit für jeweils wenige Minuten unterbrochen. In beiden Sessions lag Ferrari jeweils vorn.