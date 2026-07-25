Eigene Fan-Tribüne: Red Bull Ring ehrt Toprak Razgatlioglu

Die MotoGP befindet sich derzeit in der Sommerpause. Weiter geht es vom 7. bis 9. August mit dem Grand Prix von Großbritannien in Silverstone. Der Österreich-GP findet in diesem Jahr ungewohnt spät statt: Statt Mitte August gastiert die Königsklasse erst vom 18. bis 20. September auf dem Red Bull Ring in Spielberg.

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Für das MotoGP-Wochenende haben sich die Veranstalter eine besondere Aktion einfallen lassen. Zu Ehren von Rookie Toprak Razgatlioglu wird erstmals eine eigene Fan-Tribüne eingerichtet. Der Bereich befindet sich auf der Tribüne T10 an der Zielkurve und trägt offiziell den Namen «T10 Toprak Razgatlioglu».

Gerade dort wurden in der Vergangenheit einige der spektakulärsten MotoGP-Finals geschrieben. 2020 feierte Miguel Oliveira an dieser Stelle den ersten KTM-Heimsieg, drei Jahre zuvor setzte sich Andrea Dovizioso nach einem legendären Zweikampf auf den letzten Metern gegen Marc Marquez durch.

Der dreifache Superbike-Weltmeister genießt nicht nur in seiner türkischen Heimat, sondern weltweit eine große Fangemeinde. Fans, die sich bis zum 7. September einen Platz auf der Toprak-Tribüne sichern, haben zusätzlich die Chance auf ein Meet & Greet mit dem Yamaha-Star.

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Auch abseits der Rennstrecke soll der Tribünenbereich ganz im Zeichen Razgatlioglus stehen. Hinter der Tribüne werden türkische Spezialitäten angeboten, zudem erhalten Besucher exklusive Fanartikel und weitere Goodies. Kinder können die «Toprak T10» bereits ab 20 Euro besuchen.