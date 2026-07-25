Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Eigene Fan-Tribüne: Red Bull Ring ehrt Toprak Razgatlioglu

MotoGP-Rookie und Publikumsliebling Toprak Razgatlioglu erhält beim Österreich-GP auf dem Red Bull Ring im September eine eigene Fan-Tribüne.

Johannes Orasche

Von

MotoGP

Toprak Razgatlioglu besuchte den Red Bull Ring bereits im Mai
Toprak Razgatlioglu besuchte den Red Bull Ring bereits im Mai
Foto: Red Bull Ring
Toprak Razgatlioglu besuchte den Red Bull Ring bereits im Mai
© Red Bull Ring

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Die MotoGP befindet sich derzeit in der Sommerpause. Weiter geht es vom 7. bis 9. August mit dem Grand Prix von Großbritannien in Silverstone. Der Österreich-GP findet in diesem Jahr ungewohnt spät statt: Statt Mitte August gastiert die Königsklasse erst vom 18. bis 20. September auf dem Red Bull Ring in Spielberg.

Werbung

Werbung

Für das MotoGP-Wochenende haben sich die Veranstalter eine besondere Aktion einfallen lassen. Zu Ehren von Rookie Toprak Razgatlioglu wird erstmals eine eigene Fan-Tribüne eingerichtet. Der Bereich befindet sich auf der Tribüne T10 an der Zielkurve und trägt offiziell den Namen «T10 Toprak Razgatlioglu».

Gerade dort wurden in der Vergangenheit einige der spektakulärsten MotoGP-Finals geschrieben. 2020 feierte Miguel Oliveira an dieser Stelle den ersten KTM-Heimsieg, drei Jahre zuvor setzte sich Andrea Dovizioso nach einem legendären Zweikampf auf den letzten Metern gegen Marc Marquez durch.

Im Artikel erwähnt

Der dreifache Superbike-Weltmeister genießt nicht nur in seiner türkischen Heimat, sondern weltweit eine große Fangemeinde. Fans, die sich bis zum 7. September einen Platz auf der Toprak-Tribüne sichern, haben zusätzlich die Chance auf ein Meet & Greet mit dem Yamaha-Star.

Werbung

Werbung

Auch abseits der Rennstrecke soll der Tribünenbereich ganz im Zeichen Razgatlioglus stehen. Hinter der Tribüne werden türkische Spezialitäten angeboten, zudem erhalten Besucher exklusive Fanartikel und weitere Goodies. Kinder können die «Toprak T10» bereits ab 20 Euro besuchen.

TV-Programm

Beworben wird die Aktion mit mehreren Social-Media-Videos, in denen Razgatlioglu seine berühmten Stoppies zeigt. Die Aufnahmen entstanden Mitte Mai beim Event «Go with your Pro» auf dem Red Bull Ring, wo der Türke unter anderem mit einer Yamaha R1 von YART unterwegs war. Informationen zu Tickets und den Tribünenangeboten für den Österreich-GP finden Fans auf der Website des Red Bull Rings.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

  • Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event

  • Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

  4. Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event

  5. Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien