F1-Kalender 2026: Findet der Bahrain-GP dieses Jahr in Malaysia statt?

Wie viele Rennen werden in dieser Formel-1-Saison noch gefahren? Diese Frage ist aktuell noch nicht klar zu beantworten. Zumindest auf eine Teilfrage könnte es aber schon bald eine Antwort geben. Denn vieles deutet im Fahrerlager von Budapest daraufhin, dass noch 2026 eine neue (und gleichzeitig altbekannte) Rennstrecke in den Kalender rutschen könnte: Sepang.

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Die GP-Rechnung mit Stand des Ungarn-Wochenendes lautet aktuell: Zehn Rennen sind bereits gefahren. Zwei der ursprünglich 24 geplanten Rennen (Bahrain und Saudi-Arabien) wurden für den April abgesagt, aber mit der Option auf ein mögliches Event später in der Saison. Hinter den beiden Final-Rennen in Katar und Abu Dhabi steht in Anbetracht der Lage in Nahost ein großes Fragezeichen. Sollten alle vier Nahost-Rennen ohne Ersatz ausfallen, wären also nur noch 20 GPs im Kalender. Das ist ein Problem, was die vertraglich mit den TV-Sendern vereinbarte Mindestzahl Rennen angeht. Die wird je nach Deal und Kunde bei 21 oder 22 verortet.

Triple-Header mit Sepang?

Entsprechend mahlen die Mühlen der Formel 1 schon länger fleißig, was die Suche nach Nachholterminen für Bahrain und Saudi-Arabien angeht. Zumindest für Bahrain könnte jetzt eine Lösung gefunden sein: Statt in Bahrain soll wohl am 4. Oktober in Malaysia auf dem Kurs in Sepang gefahren werden. Das wäre das Wochenende zwischen Baku und Singapur.

Weil die Lage in der Region zu instabil ist (speziell in Bahrain wird ein US-Militärstützpunkt nahe der Hauptstadt Manama weiterhin regelmäßig angegriffen), ist derzeit kaum vorstellbar, einen GP auf dem Sakhir International Circuit auszutragen. Daher springt nun womöglich die ehemalige Formel-1-Rennstrecke in Malaysia ein, wo aktuell die MotoGP jährlich fährt. Die Formel 1 war zuletzt 2017 in Sepang zu Gast. Der Kurs ist bei Fans und Fahrern beliebt – und dazu praktisch gelegen: Von Kuala Lumpur bis Singapur ist es nicht weit. Entsprechend ist Sepang-Singapur eine sinnige Rennstreckenkombination.

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So könnte der F1-Herbst aussehen

Durch das Extra-Rennen würde ein logistisch herausfordernder Triple-Header entstehen: Baku am 26. September, Sepang am 4. Oktober und Singapur am 11. Oktober. Bei der beschwerlichen Reise von Baku nach Kuala Lumpur hilft, dass das Aserbaidschan-Rennen an einem Samstag stattfindet. Grund ist ein Feiertag im Land. Einen Tag mehr haben die Teams entsprechend für die Logistik einmal quer über den asiatischen Kontinent.

Und Jeddah?

Dass auch noch für das Saudi-Arabien ein Ausweichtermin gefunden wird, gilt in Anbetracht des vollen Kalenders als unwahrscheinlich. Dazu kommt, dass der Kurs in Jeddah keine permanente Rennstrecke ist, also einige temporäre Bauten erst errichtet werden müssten.

Und Katar und Abu Dhabi?

Ob die beiden Rennen zum Saisonfinale in Katar und Abu Dhabi wie geplant stattfinden können, hängt von der Lage in der Region ab. Derzeit scheint es nach einem Blick auf die Nachrichten schwer vorstellbar – allerdings ist die Lage im Nahen Osten äußerst dynamisch. Hinter den Kulissen wird an diversen Alternativen in Europa und außerhalb gearbeitet für den Fall, dass der Nahost-Double-Header nicht möglich ist. Eine Entscheidung hierzu dürfte sich aber noch hinziehen.

Fahrer wollen möglichst viele Rennen

Die Zahl der Rennen dürfte sich auch auf den WM-Kampf auswirken. Mercedes-Pilot George Russell, aktuell WM-Dritter und Verfolger von Lewis Hamilton (Ferrari) und seinem Teamkollegen Kimi Antonelli, sagte dazu: «Ich hätte gerne eine Saison mit 24 Rennen und würde gern von jetzt bis zum Ende der Saison so viele Rennen fahren wie möglich. Das hängt auch nicht davon ab, ob ich in Führung bin, Zweiter, Dritter oder Vierter. Ich will einfach Rennen fahren. Ich liebe Racing, den Kampf. Ich würde auch jedes Wochenende fahren, wenn ich könnte.» Ganz so einfach ist es aber 2026 leider nicht...

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