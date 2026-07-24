WM-Leader Kimi Antonelli/Mercedes nur 13.: «Natürlich war das kein Vorteil»

Schon am Donnerstag hatte Formel-1-WM-Leader Kimi Antonelli festgehalten: «Natürlich ist es kein Vorteil, wenn ich im ersten Training mein Cockpit räumen muss.» Da stieg bei Mercedes der dänische Reservefahrer Frederik Vesti ein, weil jeder Stammfahrer zwei Mal im Jahr jungen Piloten oder Ersatzfahrern einen Einsatz geben muss, und Mercedes war offenbar der Meinung, dass der Hungaroring dafür eine gute Gelegenheit sei.

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Antonelli hatte also keine Erfahrung sammeln können in den ersten 60 Trainingsminuten, und schon bald meldete sich der Mercedes-Teenager am Funk, hörbar genervt.

«Oh, mein Gott, ich hätte mich zwei Mal fast gedreht beim Anbremsen, was geht da vor?» Beide Male hatten die Hinterräder blockiert. Das Team holte den Italiener an die Box, um die Aero-Balance mehr zur Hinterachse zu ändern.

Kimi Antonelli war nach gut einer halben Stunde auf einer flotten Runde mit weichen Pirelli-Walzen, kam aber nicht weit – denn Franco Colapinto haute in der letzten Runde seine Alpine rückwärts in die Pistenbegrenzung, rote Flagge! Kimi nur auf P9.

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Kimi Antonelli stürmte nach sieben Minuten Zwangspause gleich wieder auf die Bahn. Der WM-Leader versemmelte jedoch in der Folge die Anfahrt zur Schikane, nachdem das Heck ausgebrochen war. Wieder nichts.

Der Bologneser maulte am Funk: «Die Hinterachse neigt noch immer zum Blockieren, Mann.» Keine Antwort vom Mann, Kimis Renningenieur Peter Bonnington.

Zum Schluss beschränkte sich der sechsfache GP-Sieger auf Dauerläufe, daher bleibt die Frage unbeantwortet, wo er sich bei Hamilton, Leclerc, Norris, Verstappen und Russell eingeordnet hätte, im Klassement des zweiten Trainings taucht er nur auf P13 auf.