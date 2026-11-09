GP-Sieger Oscar Piastri (McLaren): Trennung von Manager Mark Webber

Der Australier Mark Webber und der Australier Oscar Piastri gehen getrennte Wege, jedenfalls was das Management angeht. Der frühere Red Bull Racing-Pilot Webber (heute 50 Jahre alt) kümmerte sich seit 2019 um das Management seines Landsmannes Oscar Piastri (25).

Werbung

Werbung

Ironischerweise haben beide Australier je neun Grand Prix gewonnen und sind jeweils WM-Dritter geworden: Webber in den Jahren 2010, 2011 und 2013, Piastri 2025.

Piastri teilt mit: «Ich möchte Mark und Ann für all ihre Unterstützung und Ratschläge im Laufe der Jahre danken. Ihre Führung war unbezahlbar, insbesondere beim Navigieren zu Beginn meiner F1-Karriere. Ich wünsche ihnen alles Gute für die Zukunft.»

Webber kommentiert: «Wir sind stolz darauf, eine entscheidende Rolle in den prägenden Jahren von Oscars Karriere gespielt zu haben und ihn in die Formel 1 gebracht zu haben, damit er so früh an der Spitze konkurrieren konnte.»

Werbung

Werbung

«Nach unserem reduzierten Engagement an der Strecke in dieser Saison haben wir gemeinsam beschlossen, dass jetzt der geeignete Zeitpunkt ist, um unsere Management-Vereinbarung zu beenden. »

Thema der Woche Weltmeister Kimi Antonelli: Rekordbrecher, Herzensbrecher, Tifosi-Traum Mit Platz 3 beim Mexiko-GP hat sich Kimi Antonelli zum jüngsten der nunmehr 36 Formel-1-Weltmeister gemacht. Der 20-jährige Italiener ist auf Rekordjagd. Die Tifosi träumen von Antonelli im Ferrari. Mathias Brunner Weiterlesen

«Dies wird es Oscar ermöglichen, auf seinen Erfolgen unter einer neuen Managementstruktur aufzubauen, und uns erlauben, unsere neuen Unternehmungen zu beginnen. Wir wünschen Oscar alles Gute für eine lange und erfolgreiche Karriere.»

Mark Webber ist es zu danken, dass Piastri mit McLaren zum GP-Sieger wurde. Im Sommer 2022 stellte Webber für seinen Schützling diese Weichen: Weil bei Alpine nicht klar war, ob Oscar Piastri wirklich Grands Prix bestreiten würde, wechselte der junge Rennfahrer auf Anraten seines erfahrenen Landsmannes überraschend zu McLaren.

Viele aus der Vollgasbranche waren sich schon vor Jahren einig: Der nächste neue GP-Sieger aus Australien würde Oscar Piastri heissen.

Werbung

Werbung

Der junge Piastri hatte in drei aufeinanderfolgenden Jahren in drei verschiedenen Formel-Kategorien auf Anhieb den Titel geholt – 2019 den Formel Renault Eurocup, 2020 die Formel-3-Meisterschaft, 2021 dann den Sieg in der Formel 2. Ein Expresszug Richtung Königsklasse!

Der tolle Trend kam erst Ende 2021 ins Stocken: Denn im November 2021 gab Alpine zwar bekannt, dass Piastri Test- und Reservefahrer wird, aber da war klar, dass es für den aufstrebenden Piloten in der Saison 2022 kein Renncockpit geben würde. Piastri wurde auf 2023 vertröstet, und das Alpine-Management war sich sicher – dieses Juwel haben wir in der Tasche.

Leider unterschätzte Alpine, dass sich Superstar Fernando Alonso mir nichts, dir nichts zu Aston Martin abseilen würde. Noch immer sahen die Franzosen keinen Grund zur Sorge, sie hatten ja Piastri. Nein, hatten sie eben nicht, wie sich kurz nach dem Alonso-Coup zeigte. Alpine verkündete, 2023 Piastri an den GP-Start zu bringen. Doch postwendend kam vom jungen Piloten ein Dementi.

Denn vor dem Hintergrund des ganzen Vertragsgezerres mit Alonso hatte Piastri-Berater Mark Webber die berechtigte Frage gestellt, wie entschlossen Alpine wirklich sein würde, Oscar für 2023 einen Platz zu geben. Die Variante von zwei Lehrjahren bei Williams fanden weder Webber noch Piastri berauschend.

Werbung

Werbung

Also unterzeichnete Oscar auf Rat von Mark Webber einen Vertrag bei McLaren, um 2023 an der Seite von Lando Norris zu fahren. Es folgte eine öffentliche Schlammschlacht, in welcher Piastri mangelnde Loyalität unterstellt wurde. Der Wahrheit näher kommt: Das ist Formel 1, ein Pilot ergreift eine Chance, wenn er sie bekommt.

Die FIA-Schiedsstelle für Vertrags-Angelegenheiten schätzte die Lage so ein – das Abkommen mit McLaren ist rechtens und basta. Schon beim Nachsaisontest 2022 in Abu Dhabi rückte Piastri im McLaren aus. Der Rest ist ein Teil Formel-1-Geschichte.