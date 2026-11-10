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Kader komplett: McLaren bestätigt Malthe Jakobsen für FIA WEC 2027

Der Däne wird in der Saison 2027 der Sportwagen-WM (FIA WEC) im Hypercar von McLaren sitzen. Damit sind alle Vollzeit-Plätze beim britischen Hersteller vergeben. Fahrerpaarungen stehen aber noch aus.

Oliver Müller

Von

FIA WEC

Malthe Jakobsen im McLaren-Shirt
Malthe Jakobsen im McLaren-Shirt
Foto: McLaren
Malthe Jakobsen im McLaren-Shirt
© McLaren

Im Artikel erwähnt

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Der Kader der Stammfahrer bei McLaren für den Einstieg in die FIA WEC ist voll. Bereits seit geraumer Zeit stehen Mikkel Jensen, Laurens Vanthoor, Alex Lynn und Leonardo Fornaroli als Piloten im Aufgebot des britischen Herstellers fest. Zuletzt gesellte sich auch Grégoire Saucy dazu, der aus dem hausinternen McLaren Driver Development Programme stammt. Nun wurde mit Malthe Jakobsen der sechste Pilot verpflichtet.

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«Wir freuen uns sehr, Malthe im McLaren Hypercar-Team begrüßen zu dürfen. Er hat sich bereits als eines der vielversprechendsten jungen Talente im Langstreckensport etabliert und vereint beeindruckende Schnelligkeit und Konstanz mit jener technischen Kompetenz, die auf höchstem sportlichem Niveau so entscheidend ist», so James Barclay (Team Principal im McLaren Hypercar Team). «Während wir gezielt auf unser WEC-Debüt im Jahr 2027 hinarbeiten, ist Malthe eine großartige Ergänzung für unser Fahreraufgebot – wir sind gespannt darauf, ihn im MCL-HY am Steuer zu sehen.»

Der Däne hat die letzten beiden Saisons der FIA WEC im Peugeot 9X8 verbracht. Beim Rennen in Spa-Francorchamps 2026 erzielte er sogar die Pole-Position. Nun kann er auch bei McLaren seinen Speed zeigen. «Ich freue mich riesig, Teil des Teams zu werden. Es ist einfach unglaublich, zu diesem Projekt und dieser Marke zu gehören – zumal sie in der WEC, der Formel 1 und der IndyCar-Serie antritt, mit dem Ziel, die Triple Crown zu erringen. Die Geschichte des Teams, einschließlich des Sieges in Le Mans 1995, ist etwas ganz Besonderes, und es ist mir eine Ehre, McLaren auf der globalen Bühne zu vertreten», erklärt Jakobsen.

Im Artikel erwähnt

Mit Mikkel Jensen, Laurens Vanthoor, Alex Lynn, Leonardo Fornaroli, Grégoire Saucy und Malthe Jakobsen hat McLaren somit ein vielversprechendes Line-up zusammengestellt. Wie sich die sechs Piloten auf die beiden MCL-HY aufteilen werden, steht aktuell noch nicht fest.

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