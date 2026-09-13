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Erster Grand Prix auf dem Madring: Wer siegte bei früheren GP-Premieren?

Erstmals seit Las Vegas 2023 fährt die Formel 1 auf einer neuen Rennstrecke, dem Madring auf dem Messegelände von Madrid. Wir sagen, wer in den letzten 30 Jahren bei GP-Premieren die Nase vorn hatte.

Formel 1

Michel Schumacher beim ersten Bahrain-GP 2004
Michel Schumacher beim ersten Bahrain-GP 2004
Foto: XPB
Michel Schumacher beim ersten Bahrain-GP 2004
© XPB

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Ein erster Grand Prix auf einer neuen Rennstrecke, das ist immer etwas ganz Besonderes. Aber Hand aufs Herz – wüssten Sie, auf welchen Pisten in den vergangenen 30 Jahren neu gefahren wurde und wer bei der Premiere am besten abschnitt?

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Wir müssen zugeben: Wir mussten einige Daten auch nachschlagen, aber hier ist eine Liste der Premierensieger auf den jeweiligen Rennstrecken seit 1996.

  • GP-Premierensieger seit 1996

  • Las Vegas 2023 (Las Vegas Strip Circuit): Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Miami 2022 (Miami International Autodrome): Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

  • Katar 2021 (Lusail International Circuit): Lewis Hamilton (GB), Mercedes

  • Saudi-Arabien 2021 (Jeddah Corniche Circuit): Lewis Hamilton (GB), Mercedes

  • Portugal 2020 (Algarve International Circuit): Lewis Hamilton (GB), Mercedes

  • Mugello 2020 (Autodromo Internazionale del Mugello): Lewis Hamilton (GB), Mercedes

  • Aserbaidschan 2016 (Baku City Circuit): Nico Rosberg (D), Mercedes

  • Russland 2014 (Sochi Autodrom): Lewis Hamilton (GB), Mercedes

  • Austin 2012 (Circuit of the Americas): Lewis Hamilton (GB), McLaren

  • Indien 2011 (Buddh International Circuit): Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing

  • Südkorea 2010 (Korea International Circuit): Fernando Alonso (E), Ferrari

  • Abu Dhabi 2009 (Yas Marina Circuit): Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing

  • Singapur 2008 (Marina Bay Street Circuit): Fernando Alonso (E), Renault

  • Valencia 2008 (Valencia Street Circuit): Felipe Massa (BR), Ferrari

  • Türkei 2005 (Instanbul Park): Kimi Räikkönen (FIN), McLaren

  • China 2004 (Shanghai International Circuit): Rubens Barrichello (BR), Ferrari

  • Bahrain 2004 (Bahrain International Circuit): Michael Schumacher (D), Ferrari

  • Malaysia 1999 (Sepang International Circuit): Eddie Irvine (GB), Ferrari

  • Australien 1996 (Albert Park Circuit): Damon Hill (GB), Williams

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