Erster Grand Prix auf dem Madring: Wer siegte bei früheren GP-Premieren?

Ein erster Grand Prix auf einer neuen Rennstrecke, das ist immer etwas ganz Besonderes. Aber Hand aufs Herz – wüssten Sie, auf welchen Pisten in den vergangenen 30 Jahren neu gefahren wurde und wer bei der Premiere am besten abschnitt?

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Wir müssen zugeben: Wir mussten einige Daten auch nachschlagen, aber hier ist eine Liste der Premierensieger auf den jeweiligen Rennstrecken seit 1996.