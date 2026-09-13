Live-Ticker MotoGP Misano: Aprilia-Schlappe – Marc Marquez ist WM-Leader!

Im Sprint am Samstag triumphierte Titelverteidiger Marc Marquez in Misano vor den Aprilia-Werksfahrern Marco Bezzecchi und Jorge Martin. «MM93» konnte damit seinen Rückstand gegenüber dem WM-Führenden Martin auf 14 Punkte reduzieren.

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Auf Pole-Position stand vor den gut 96.000 Fans auch im Grand Prix Italiens Hoffnung Bezzecchi, neben ihm nahmen die Ducati-Piloten Marc Marquez und Fermin Aldeguer Aufstellung. In Reihe 2 sahen wir Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati), Martin und überraschend Honda-Pilot Luca Marini. Während Pedro Acosta (Red Bull KTM), Franco Morbidelli (VR46 Ducati) und Alex Marquez (Gresini Ducati) die dritte Startreihe bildeten, stand der zweifache MotoGP-Champion Pecco Bagnaia aus dem Ducati-Lenovo-Team nach verkorkstem Qualifying lediglich auf Grid-Position 14. Superbike-Champion Toprak Razgatlioglu musste mit seiner Yamaha gar vom letzten Startplatz losbrausen.

Was im Grand Prix am Sonntag in der Emilia-Romagna passierte, lesen Sie im detaillierten Live-Ticker von SPEEDWEEK.com.

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