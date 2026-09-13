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Live-Ticker MotoGP Misano: Aprilia-Schlappe – Marc Marquez ist WM-Leader!

Polesetter Marco Bezzecchi stürzte, Aprilia-Kollege Jorge Martin konnte gegen Ducati nichts ausrichten: Der Grand Prix in Misano wurde zur Galavorstellung von MotoGP-Gigant Marc Marquez.

MotoGP

Marc Marquez triumphierte in Misano!
Marc Marquez triumphierte in Misano!
Foto: Gold and Goose
Marc Marquez triumphierte in Misano!
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Im Sprint am Samstag triumphierte Titelverteidiger Marc Marquez in Misano vor den Aprilia-Werksfahrern Marco Bezzecchi und Jorge Martin. «MM93» konnte damit seinen Rückstand gegenüber dem WM-Führenden Martin auf 14 Punkte reduzieren.

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Auf Pole-Position stand vor den gut 96.000 Fans auch im Grand Prix Italiens Hoffnung Bezzecchi, neben ihm nahmen die Ducati-Piloten Marc Marquez und Fermin Aldeguer Aufstellung. In Reihe 2 sahen wir Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati), Martin und überraschend Honda-Pilot Luca Marini. Während Pedro Acosta (Red Bull KTM), Franco Morbidelli (VR46 Ducati) und Alex Marquez (Gresini Ducati) die dritte Startreihe bildeten, stand der zweifache MotoGP-Champion Pecco Bagnaia aus dem Ducati-Lenovo-Team nach verkorkstem Qualifying lediglich auf Grid-Position 14. Superbike-Champion Toprak Razgatlioglu musste mit seiner Yamaha gar vom letzten Startplatz losbrausen.

Was im Grand Prix am Sonntag in der Emilia-Romagna passierte, lesen Sie im detaillierten Live-Ticker von SPEEDWEEK.com.

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Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

27

41:13,013

1:31,069

37

02

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

27

+0,657

1:30,995

25

03

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

27

+2,326

1:30,966

20

04

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

27

+6,027

1:30,936

15

05

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

27

+14,021

1:31,228

18

06

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

27

+18,252

1:31,550

13

07

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

27

+20,581

1:31,677

15

08

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

27

+20,858

1:31,258

8

09

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

27

+22,911

1:31,750

8

10

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

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20

27

+23,229

1:31,711

6

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