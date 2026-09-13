Weltmeister Jeffrey Herlings (Honda) gewinnt in Shanghai mit Doppelsieg

18. Lauf der Motocross-WM in Shanghai (China): Der französische HRC-Werksfahrer Tom Vialle zog den Holeshot zum ersten Lauf, doch der bereits als Weltmeister feststehende Jeffrey Herlings (Honda) ging noch in der ersten Runde am Franzosen vorbei in Führung und gewann das Rennen mit einem Vorsprung von 5,6 Sekunden vor Titelverteidiger Romain Febvre (Kawasaki), der in Runde 14 an seinem Landsmann Vialle vorbeiging.

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Gutes Rennen von Jeremy Seewer

Der schweizerische Van-Venrooy-KTM-Pilot Jeremy Seewer rangierte über die Hälfte des ersten Laufs auf Platz 4, doch nach einer Kollision mit Jan Pancar fiel er auf Platz 7 zurück. Andrea Adamo fiel nach einem Sturz in einer Rechtskurve von Platz 5 auf 10 zurück und beendete den ersten Lauf auf Rang 9. Bester KTM-Pilot war der slowenische Privatfahrer Jan Pancar auf Platz 4 und einer persönlichen Jahresbestleistung.

Jeffrey Herlings nicht zu stoppen

Den Holeshot zum zweiten Lauf zog Jeffrey Herlings knapp vor Tom Vialle, Febvre, Seewer und Vlaanderen. Jan Pancar stürzte in der ersten Runde und fiel auf Platz 10 zurück. Tom Vialle, der in China unter Zahnschmerzen litt, kam zweimal von der Strecke ab und wurde nach der Hälfte des Rennens von Febvre überholt. Febvre versuchte danach, die Lücke zu Herlings zu schließen, doch nach einem Beinahe-Abflug gab sich der Franzose mit Platz 2 zufrieden. Herlings gewann auch den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 5,6 Sekunden vor Febvre, Vialle und Vlaanderen.

19 WM-Punkte für Brian Hsu und JHL

Brian Hsu beendete den China-Grand-Prix bei seinem Debüt auf der 350er-JHL mit einem 11-12-Ergebnis auf Gesamtrang 12 und holte damit 19 WM-Punkte für den chinesischen Hersteller. Der chinesische Wildcard-Pilot Yuzhang Li, der ebenfalls mit der JHL-Maschine startete, wurde im ersten Lauf 14. und in Lauf 2 Dreizehnter mit jeweils 3 Runden Rückstand. Hsu kam mit einer Runde Rückstand ins Ziel. Seine Rundenzeiten waren etwa 6 Sekunden langsamer als die der Spitze.

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Lage an der Tabellenspitze

Lucas Coenen, der auch in China nicht antreten konnte, fiel in der Tabelle von Platz 4 auf 6 zurück. Tom Vialle überholte in der WM-Tabelle Andrea Adamo und verbesserte sich von Platz 6 auf 4. Vialle und Adamo trennt vor dem Saisonfinale nur ein WM-Punkt. Tim Gajser (Yamaha), der in China ebenfalls nicht antreten konnte, ist nun sicherer WM-Dritter, denn er kann von Tom Vialle, der 66 Punkte Rückstand hat, bei noch maximal 60 zu vergebenden Punkten nicht mehr abgefangen werden. Auch der zweite Platz von Romain Febvre ist bereits sicher. Damit sind die Top-3 in der WM bezogen.

MXGP China

Jeffrey Herlings (NL), Honda, 1-1, 50 Punkte Romain Febvre (F), Kawasaki, 2-2, 44, (-6) Tom Vialle (F), Honda, 3-3, 40, (-10) Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, 6-4, 33, (-17) Pauls Jonass (LV), Kawasaki, 5-5, 32, (-18) Jan Pancar (SLO), KTM, 4-7, 32, (-18) Andrea Adamo (I), KTM, 9-6, 27, (-23) Jeremy Seewer (CH), KTM, 7-8, 27, (-23) Jago Geerts (B), Beta, 8-9, 25, (-25) Dylan Walsh (NZ), KTM, 10-10, 22, (-28) Ivo Monticelli (I), Yamaha, 12-11, 19, (-31) Brian Hsu (D), JHL, 11-12, 19, (-31)

WM-Stand nach GP 18 von 19

Jeffrey Herlings (NL), Honda, 915 Punkte Romain Febvre (F), Kawasaki, 752, (-163), (-163) Tim Gajser (SLO), Yamaha, 659, (-256), (-93) Tom Vialle (F), Honda, 593, (-322), (-66) Andrea Adamo (I), KTM, 592, (-323), (-1) Lucas Coenen (B), KTM, 566, (-349), (-26) Ruben Fernandez (E), Honda, 523, (-392), (-43) Maxime Renaux (F), Yamaha, 449, (-466), (-74) Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 428, (-487), (-21) Pauls Jonass (LV), Kawasaki, 400, (-515), (-28)

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