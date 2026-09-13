Laurent Mekies zu Max Verstappen (3.): «Das war wirklich aussergewöhnlich»

Startplatz 3 für Red Bull Racing-Ass Max Verstappen bei der GP-Premiere auf dem Madring. Noch besser war der Niederländer lediglich vor den WM-Läufen von Miami, Monaco und Belgien platziert, jeweils als Zweiter.

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Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies sagt über die starke Leistung des vierfachen Weltmeisters: «Ein wirklich starkes Ergebnis für das gesamte Team heute auf einer so anspruchsvollen Strecke, besonders angesichts der unglaublich engen Abstände an der Spitze.»

«Max war wie immer in absoluter Bestform. Er war im gesamten Qualifying konkurrenzfähig, in Q2 sogar Schnellster und bis zum letzten Moment voll im Kampf um die Pole-Position.»

«Natürlich ist da etwas Enttäuschung, wenn man die erste Reihe um einen so knappen Abstand verpasst, aber Max hat wieder eine aussergewöhnliche Leistung abgeliefert, und es war auch sehr ermutigend zu sehen, wie Liam voll im Rennen war, nur ein paar Zehntel dahinter und letztlich auf P8.»

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«Dies ist eine extrem anspruchsvolle Rennstrecke mit einer Kombination aus langsamen und schnellen Kurven, die Randsteine sind tückisch, die Mauern stehen verflixt nah, da bleibt nur sehr wenig Raum für Fehler. Dass beide Fahrer unter diesen Bedingungen mit Selbstvertrauen angreifen können, ist ein gutes Zeichen für die Fortschritte beim grundlegenden Tempo des Autos und ein verdienter Lohn für die ganze harte Arbeit aller in Milton Keynes.»

Der 49-jährige Franzose blickt so auf den ersten Spanien-GP in Madrid seit 1981: «Am Sonntag wartet eine andere Herausforderung auf uns. Der Abstand zwischen den vier Top-Teams ist extrem gering, daher hoffen wir, dass wir erneut voll im Kampf dabei sein können. Die Strategie wird eine wichtige Rolle spielen, insbesondere je nachdem, wie schwierig sich das Überholen gestaltet, und wir müssen flexibel bleiben in einem Rennen, das unberechenbar ist.»