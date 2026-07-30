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Ex-Haas-Teamchef Günther Steiner: Dieser Fahrer steht für 2027 vor dem Aus

Der Südtiroler Günther Steiner (61) hat sich Gedanken darüber gemacht, welcher Fahrer sich Gedanken über seine Zukunft in der Formel 1 machen sollte. Für Steiner ist klar, wer vor dem Aus steht.

Formel 1

Wer lässt es 2027 im Haas-Rennwagen fliegen?
Wer lässt es 2027 im Haas-Rennwagen fliegen?
Foto: XPB
Wer lässt es 2027 im Haas-Rennwagen fliegen?
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Der langjährige Haas-Teamchef Günther Steiner hat im Podcast Red Flags darüber gesprochen, welcher Fahrer um sein Cockpit bangen muss, wenn es ums Startfeld 2027 geht.

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Der Meraner hat im Podcast dabei vor allem die Situation bei seinem früheren Rennstall Haas unter die Lupe genommen: «Ich finde, Oliver Bearman macht einen sehr guten Job. Esteban Ocon hingegen sagt oft einfach – das ist halt das Maximum, was wir herausholen können.»

In der Fahrer-WM 2026 ist Bearman fulminant gestartet, mit den Rängen 7 in Australien und sogar 5 in China, aber danach konnte der Ferrari-Junior nur noch einmal in die Top-Ten fahren, als Zehnter in Montreal. Seither ist er sechs Mal in Folge leer ausgegangen, liegt in der WM aber noch immer auf dem 13. Rang.

Im Artikel erwähnt

GP-Sieger Esteban Ocon steht mit nur zwei Top-Ten-Fahrten da, mit P10 in Japan und P9 in Monaco, das ergibt drei jämmerliche Pünktchen und WM-Rang 17. Für Steiner ist das einfach zu wenig.

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«Der Unterschied zwischen den beiden ist mir zu gross. Ich glaube, das ist sogar der grösste Speed-Unterschied zwischen Teamkollegen in der diesjährigen WM. Besonders im Qualifying. Also ganz ehrlich – ich glaube nicht, dass Ocon dort eine Zukunft hat. Ich wittere eher, dies ist sein letztes Jahr dort.»

Wen sieht Steiner als Neuzugang bei Haas? «Ich könnte mir dort gut einen anderen Ferrari-Junior vorstellen, den Formel 2-Fahrer Rafael Camara.»

Eine Rückkehr von Yuki Tsunoda ins Startfeld hält Steiner hingegen für wenig realistisch: «Für Yuki wird das ganz schwierig, wegen seiner Verbindung zu Honda. Er ist ein Honda-Fahrer. Und ich glaube nicht, dass er zu Toyota wechseln wird. Daher würde ich eher auf Camara tippen.»

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