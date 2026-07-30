Porsche-Legenden Timo Bernhard und Jörg Bergmeister feiern Comeback

ominenter Zuwachs für das KW 6h ADAC Ruhr-Pokal-Rennen der Nürburgring Langstrecken-Serie. Die beiden Porsche-Legenden Timo Bernhard und Jörg Bergmeister werden das Rennen in einem Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport steuern.

Werbung

Werbung

Das Fahrzeug wird vom Team75 Bernhard, dem Rennstall vom fünfmaligen 24h Nürburgring-Sieger Bernhard, eingesetzt udn startet in der SP10-Klasse für GT4-Fahrzeuge.

Bei dem Einsatzfahrzeug handelt es sich um ein besonderes Modell des GT4-Bolidens von Porsche. Es ist der letzte produzierte Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport und wurde bereits an das Porsche Museum überführt. Beim KW 6h ADAC Ruhr-Pokal-Rennen wird das Auto seinen ersten und einzigen Renneinsatz absolvieren.

Timo Bernhard begleitete im vergangenen Jahr den kompletten Weg des Cayman vom Beginn der Fertigung bis hin zum Rollout in einer aufgezeichneten Dokumentation. «Dann haben wir überlegt, was wir noch mit dem Fahrzeug machen könnten - nämlich, ein Rennen zu fahren», erklärte der 45-jährige Bernhard gegenüber dem Motorsport-Magazin. «Die Nordschleife war natürlich der Favorit. Das ist eben der Porsche-Spirit: 'Wir machen das!' Und mit Jörg und mir als Markenbotschaftern passte das perfekt.»

Werbung

Werbung

«Der sportliche Erfolg steht nicht im Vordergrund», so Bernhard weiter. «Wir wollen sauber durchfahren und ein tolles Event haben. Ich fahre zum ersten Mal mit einem GT4-Auto auf der Nordschleife. Das ist ehrlicherweise das kleinste Auto, das ich dort jemals gefahren bin, aber ich unterschätze es auf keinen Fall.»