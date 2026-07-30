Überraschung: RTL Deutschland sichert sich MotoGP-Rechte bis Ende 2030!

Seit Sky Deutschland im Juni 2026 Teil von RTL Deutschland wurde, gehören beide Sender unter ein gemeinsames Dach. Nun folgt der nächste große Schritt: RTL und die MotoGP haben ihre Partnerschaft bis Ende 2030 verlängert und erweitert. Ab 2027 zeigt RTL ausgewählte MotoGP-Rennen exklusiv im deutschen Free-TV, während Sky weiterhin sämtliche Sessions von MotoGP, Moto2 und Moto3 live überträgt.

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Unverändert bleibt das umfangreiche Live-Angebot von Sky Sport. Der Pay-TV-Sender zeigt weiterhin sämtliche Grands Prix, Sprintrennen, Qualifyings und Trainings der MotoGP live. Darüber hinaus gehören auch alle Sessions der Moto2 und Moto3 zum Programm.

Ergänzt wird das Rechtepaket durch den Harley-Davidson Bagger World Cup, den Moto4 Northern Cup sowie den Red Bull Rookies Cup, in dem in diesem Jahr mit Fynn Kratochwil auch ein deutscher Nachwuchsfahrer an den Start geht.

RTL statt DF1: Die MotoGP im deutschen Free-TV

Bisher konnten die MotoGP-Fans in Deutschland die Hälfte der Rennen im Free-TV verfolgen. Die ServusTV-Übertragungen wurden auf DF1 gezeigt. Zudem bestand die Möglichkeit, über die Streaming-Plattform ServusTV On einzuschalten. Diese Optionen enden für die Fans in Deutschland mit dem neuen RTL-Exklusiv-Vertrag.

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Neben den Rechten für Deutschland hat RTL auch die langfristigen Pay-TV-Rechte für Österreich und die Schweiz verlängert. «In den vergangenen drei Jahren haben unsere Kunden die Faszination der MotoGP und die Live-Berichterstattung von Sky Sport genießen können», erklärte Hans Gabbe, Senior Vice President Sportrechte und Vermarktung bei RTL Deutschland.

Thema der Woche Das Formel-1-Startfeld 2027: Platzt die Transfer-Bombe erst im Herbst? Sommerzeit, Ferienzeit, Saure-Gurke-Zeit: Dies sind die Wochen, in welchen normalerweise die hanebüchensten Fahrerwechsel diskutiert werden. Die Sensation zur Saison 2027 hin lässt auf sich warten. Weiterlesen TV-Programm Live Silverstone: International Livestream MotoGP World Championship 07.08.2026 - 10:55

«Wir freuen uns, unsere Partnerschaft fortzusetzen und auszubauen, indem wir die MotoGP langfristig exklusiv anbieten – erstmals auch mit ausgewählten Rennen vor einem noch größeren Publikum im Free-TV. Ob MotoGP, Formel 1, IndyCar Series oder WRC: Wir bieten Motorsportfans in Deutschland die besten Rennserien der Welt live.»

Wichtiges Zeichen für den deutschen Markt

Auch der Rechteinhaber der MotoGP sieht im Ausbau des Vertrages ein wichtiges Signal für den deutschen Markt. «Die Verlängerung unserer Partnerschaft mit RTL Deutschland ist ein weiterer wichtiger Schritt, um die Präsenz der MotoGP in Deutschland zu stärken», sagte Alex Arroyo, Leiter Medienrechte bei der MotoGP Sports Entertainment Group (ehemals Dorna).

«RTL Deutschland war bisher ein hervorragender Partner, der den Fans mit einer hochwertigen Berichterstattung die MotoGP auf allen Plattformen nähergebracht hat. Mit der neuen Vereinbarung werden die Zuschauer auch in den kommenden Jahren von einer umfassenden Live-Berichterstattung über MotoGP, Moto2 und Moto3 sowie unser gesamtes Rennsport-Ökosystem profitieren.»

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Der Sky-Vertrag gilt für sämtliche Verbreitungsplattformen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Darüber hinaus umfasst das Rechtepaket auch die Übertragungsrechte für öffentliche Vorführungen über Sky Business, etwa in Bars und Restaurants, Hotels oder anderen öffentlichen Einrichtungen.