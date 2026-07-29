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Nach P2 von Max Verstappen im Ungarn-GP: Verblüffender Hintergrund

Max Verstappen hat auf dem Hungaroring einen hervorragenden zweiten Platz eingefahren – und war nachher mit seinem Auto sehr unzufrieden. GP-Experte Martin Brundle mit einem verblüffenden Hintergrund.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Max Verstappen nach Platz 2 auf dem Hungaroring
Max Verstappen nach Platz 2 auf dem Hungaroring
Foto: Red Bull Content Pool
Max Verstappen nach Platz 2 auf dem Hungaroring
© Red Bull Content Pool

Im Artikel erwähnt

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Max Verstappen ist bei den vergangenen vier Formel-1-WM-Läufen drei Mal aufs Podest vorgedrungen – Zweiter in Österreich, Dritter in Belgien, Zweiter in Ungarn. In England war er auf Podestkurs, bevor er von seinem Heckflügel-Mechanismus im Stich gelassen wurde.

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Das Bemerkenswerte an P2 auf dem Hungaroring: Max Verstappen schimpfte wie ein Rohrspatz über sein Auto, im Training wie im Rennen, dennoch eine solche Leistung – wie kommt das?

Der langjährige Formel-1-Fahrer Martin Brundle (67), heute als GP-Experte in Diensten der britischen Sky, ist fasziniert: «Max ist wütend auf das Auto, das ihn in den Kurven vorwärts schiebt, obwohl er das nicht will, und ich glaube, es überrascht ihn ab und an – das ist nicht das, was du als Fahrer vom Auto spüren willst.»

Im Artikel erwähnt

«Ich bin fasziniert von Max. Er fährt wunderbar, er quetscht alles aus diesem Rennwagen, und nicht viele können das – Probleme umgehen. Nur sehr wenige Fahrer, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, können ein so instabiles Auto beherrschen und es trotz aller Schwierigkeiten aufs Podium bringen.»

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«Also Max macht derzeit wieder mal seinen Max, aber er will offensichtlich gleichzeitig Druck auf das Team ausüben, um den Rennstall wieder auf die Siegerstrassen zu bringen.»

«Was mir am Hungaroring aufgefallen ist: Verstappen verbrachte einen Grossteil des Rennens damit, sich über schlechtes Handling zu beklagen, genauer darüber, was er als ‘aerodynamischen Abbau’ bezeichnet hat.»

«Das wollte ich ein wenig genauer wissen, also habe ich mit einigen Leuten gesprochen. Mir wurde erklärt, dass wenn der Red Bull Racing-Rennwagen Schäden an den Aero-Teilen erleidet, insbesondere unterm Auto, zum Beispiel etwa nach einem aggressiven Randsteinritt, dies einen unverhältnismässigen Effekt auf den gesamten Abtrieb und damit die Haftung hat. Das steckt hinter Max’ Kommentar zum aerodynamischen Abbau.»

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