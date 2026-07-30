Noah Dettwiler und Sandro Cortese fördern Schweizer Talente in Misano

Der ehemalige Schweizer Moto3-Pilot Noah Dettwiler sowie Ex-Weltmeister und TV-Experte Sandro Cortese schauten beim vierten Lauf der Italienischen Meisterschaft (CIV) in Misano vielversprechenden Nachwuchstalenten über die Schulter.

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Im Fahrerlager des Rennwochenendes auf dem Grand-Prix-Kurs von Misano Adriatico war auch Noah Dettwiler anzutreffen. Der Aargauer hat sich von seinem schweren Moto3-Unfall mit mehreren Herzstillständen in Sepang im Herbst 2025 sehr gut erholt. Entgegen der ursprünglichen Planung hat Dettwiler bislang jedoch noch keine Rennen bestritten.

Mit Sandro Cortese war in Misano auch ein prominenter deutscher Gast dabei. Der Moto3- und Supersport-Weltmeister sowie heutige TV-Experte folgte einer Einladung von Dettwilers Management «Sorpasso» und stand den Nachwuchsfahrern als Mentor und Ratgeber zur Seite. Besonders intensiv beobachtete er die beiden Schweizer Talente Davide Dotta und Alessandro Binder.

Sandro Cortese und Noah Dettwiler in der Box von Alessandro Binder Foto: Privat Sandro Cortese und Noah Dettwiler in der Box von Alessandro Binder © Privat

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Dotta bestätigte seine starke Form auch in Misano. Nach überzeugenden Ergebnissen bei den ersten drei Veranstaltungen sicherte er sich erneut die Pole-Position und belegte in einem der beiden Rennen den zweiten Platz. Beide Schweizer Nachwuchsfahrer werden von Manager Daniele Camuso und dessen Fördergesellschaft «Sorpasso» betreut, die sich seit Dettwilers Unfall auch um dessen Karriere kümmert. Zuvor war der Schweizer von David Kriech gemanagt worden.

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Dotta startet in der CIV-Moto4-Klasse für Bucci Motos, der Nachwuchskategorie unterhalb der Moto3. Binder fährt für Kuja Racing in der Supersport-Klasse auf einer Ducati V2 – jenem Team, für das ursprünglich auch Dettwiler an den Start gehen sollte.