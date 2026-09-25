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Fernando Alonso zu 2027: «Ich werde weiterhin dabei sein» – Aber wie?

Wie geht es 2027 weiter für Fernando Alonso? In Aserbaidschan gab der F1-Pilot ein klares Bekenntnis zu Aston Martin – nur die Rolle ist weiter offen. Was mögliche Szenarien sind.

Formel 1

Fernando Alonso
Fernando Alonso
Foto: XPB
Fernando Alonso
© XPB

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Fährt Fernando Alonso eine weitere Saison Formel 1? Noch gibt es keine klare Antwort auf diese Frage. Ein paar Weichen für 2027 sind aber schon gestellt. Immerhin die Farbe ist klar. Die Saison 2026 nähert sich dem finalen Drittel, die meisten Formel-1-Teams haben ihre Fahrer fürs nächste Jahr entweder offiziell bestätigt (seit dieser Woche auch Isack Hadjar bei Red Bull Racing) oder indirekt durch langfristige Verträge sowieso fix. Aston Martin gehört zu den Teams, um die sich die Spekulationen ranken.

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Vor zwei Wochen in Madrid hieß es schon: Alle Augen auf Alonso bei seinem Heim-GP. Doch der Spanier verkündete nicht etwa einen Rückzug aus dem Sport. Er kokettierte damit, dass er sich mit der Entscheidung Zeit lassen wolle. Auch ein Engagement in der Langstrecke für Aston Martin nannte er als Option. Oder ein anderer Job in Grün?

Bekenntnis zu Aston Martin

Im Vorlauf des Rennwochenendes in Aserbaidschan sagte Alonso: «Ja, ich werde weiterhin dabei sein. Ich habe schon oft gesagt, dass ich weiterfahren werde, egal ob in der Formel 1 oder in anderen Rennserien. Ich weiß es noch nicht genau. Solange ich in der Formel 1 bin, werde ich bei diesem Team bleiben, egal, ob ich fahre oder nicht, denn ich liebe diesen Sport. Die Formel 1 ist mein Leben. Der Motorsport ist mein Leben, und das wird auch immer so bleiben.»

Im Artikel erwähnt

Alonso ist jetzt 45 Jahre alt. Würde also bedeuten: Fährt er auch 2027 Formel 1, wäre er in der zweiten Saisonhälfte bereits 46 Jahre alt. Das ist, wenn man die Anfangszeit der Formel 1 mit einbezieht, weit weg vom Rekord (Louis Chiron fuhr mit 55 Jahren 1955 den Monaco-GP), in der Moderne aber eine Rarität. Alonsos Aussagen lassen auch die Option Beraterjob bei Aston Martin im Rahmen der Möglichkeiten. Und anderes Racing. Für Alonso ist auch Spaß beim Fahren wichtig – den hat er nur leider mit dem aktuellen Formel-1-Reglement nicht. Daher macht er sich immer wieder für Änderungen am Motorenreglement stark – und lobbyiert vielleicht auch mit seiner eigenen Zukunft?

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Langstrecke gern, aber wann und wie?

2019 und 2020 machte Alonso Formel-1-Pause, fuhr auch schon vorher u.a. die 24 Stunden von Le Mans, 2019 auch die 24 Stunden von Daytona. 2027 werde er aber wohl eher nicht das 24h-Rennen von Le Mans in Angriff nehmen, verriet Alonso. Zumindest nicht gemeinsam mit Max Verstappen. Auf eine Frage nach einer gemeinsamen Le-Mans-Ausfahrt sagte Alonso: «Max müsste dafür ein bisschen freier in seinem Kalender sein. Ich glaube nicht, dass das nächstes Jahr so passiert. Vielleicht in der Zukunft.» Max Verstappen will 2027 die 24h-Rennen vom Nürburgring und Spa fahren, nicht Le Mans (mehr zu seinen Plänen für 2027 lesen Sie hier).

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Sollte Alonso allerdings nicht 2027 für Aston Martin in der F1 fahren, müsste das Team einen Ersatz finden. Je später das passiert, desto schlechter die Karten fürs Team. Ein Fingerzeig also, dass wir den Topfahrer für 2027 bereits längst kennen? Wir werden sehen. In irgendeiner Form wird uns Alonso jedenfalls erhalten bleiben.

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