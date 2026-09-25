Achtung, Qualifying schon am Freitag! Live-Ticker & Zeitplan für F1 in Baku
Ausnahmsweise findet der Aserbaidschan-GP in diesem Jahr schon am Samstag statt. Das Qualifying ist also heute am Freitag. Wo Quali und Rennen im TV übertragen werden und wie der Zeitplan aussieht.
An diesem Formel-1-Wochenende ist alles ein wenig anders: Weil am 27. September in Aserbaidschan ein Gedenktag stattfindet, ist der Grand Prix in Baku im Jahr 2026 einen Tag vorverlegt worden. Entsprechend ist das Rennen schon am Samstag.
Das bedeutet analog: Das Qualifying findet bereits heute am Freitag statt. Beginn der Session ist um 14 Uhr. SPEEDWEEK.com steigt bereits um 13.30 Uhr mit einem Live-Ticker in die Berichterstattung ein.
Wann findet also am Aserbaidschan-Wochenende welche Session statt? Und welche Sender übertragen den Grand Prix im TV?
Wir haben für Sie einen TV-Plan zusammengestellt. In Österreich ist in dieser Woche ServusTV an der Reihe. In Deutschland überträgt wie gewohnt Sky. RTL zeigt Qualifying und Rennen. In der Schweiz sind die Sessions auf SRF zwei zu sehen.
Aserbaidschan-GP im TV & Zeitplan für die F1-Sessions
Freitag, 25. September
10.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training
10.15: ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training
10.30: Drittes Training
13.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying
13.30: ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying
13.30: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying
13.55: SRF zwei – Beginn Berichterstattung Qualifying
14.00: Qualifying
15.00: ServusTV – Analyse Qualifying
15.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying
16.45: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
17.35: SRF zwei – Qualifying Wiederholung
20.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
23.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
Samstag, 26. September
06.00: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt
07.15: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
10.15: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt
10.30: Sky Sport F1 – Spanien-GP kompakt
11.00: ServusTV – Countdown zum Rennen
11.00: Sky Sport F1 – Fahrerparade
11.30: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen
12.00: RTL – Vorberichte zum Rennen
12.20: SRF zwei – Vorberichte zum Rennen
12.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen
12.55: ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen
12.55: RTL – Beginn Berichterstattung Rennen
12.55: SRF zwei – Beginn Berichterstattung Rennen
13.00: Großer Preis von Aserbaidschan
14.40: ServusTV – Analysen und Interviews
15.00: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews
15.45: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen
16.30: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
17.45: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung
19.45: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt
20.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung
23.40: ORF 1 – Rennen Wiederholung
23.45: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung
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