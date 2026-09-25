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Cremona, FP1: Bulega crasht, Lecuona 1. – BMW-Pilot Petrucci Letzter!

Iker Lecuona startete mit der FP1-Bestzeit ins Cremona-Wochenende. Bei BMW gab es am Motorrad von Danilo Petrucci ein Problem. WM-Leader Nicolo Bulega stürzte in der Schlussphase.

Superbike WM

Iker Lecuona holte sich die FP1-Bestzeit
Iker Lecuona holte sich die FP1-Bestzeit
Foto: Donnyfoto
Iker Lecuona holte sich die FP1-Bestzeit
© Donnyfoto

Im Artikel erwähnt

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Spätsommerliche Bedingungen empfingen die 22 Piloten der Superbike-WM in Cremona: Die Lufttemperatur lag bei etwa 20 Grad, die Asphalttemperatur bei 21 Grad. Nach dem unfreiwilligen Aussetzen in Magny-Cours ist auch das MGM-Ducati-Team wieder dabei. Dort war Tarran Mackenzie für nicht fit erklärt worden, in Cremona übernimmt Loris Baz die Ducati. Bei Motoxracing-Yamaha ersetzt ab diesem Wochenende der 22-jährige Niederländer Twan Smits Bahattin Sofuoglu.

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Bereits zu Beginn des FP1 wurde ein hohes Tempo angeschlagen. Iker Lecuona führte nach dem ersten Stint mit einer 1:28,331er-Zeit. Zum Vergleich: Vor einem Jahr lag die FP1-Bestzeit von Nicolo Bulega bei 1:29,158 min.

Fehlstart für Montella und Petrucci

Für Barni-Pilot Yari Montella begann das Cremona-Wochenende holprig: Der Italiener steuerte nach nur einer Runde die Box an. Er kehrte auf die Strecke zurück und stürzte in der Zielkurve bei niedrigem Tempo. Für Montella geht es bei den ausstehenden Rennen um Platz 3 in der Fahrerwertung. Aktuell hat der Italiener 46 Punkte vor Alex Lowes (Bimota) und 49 Punkte vor Sam Lowes (Marc VDS Ducati).

Im Artikel erwähnt

Ebenfalls nicht nach Plan verlief der Start ins Wochenende für BMW-Werkspilot Danilo Petrucci. Der Italiener, der beim Cremona-Debüt vor zwei Jahren alle drei Rennen gewann, musste zeitig an die Box zurückkehren. An der M1000RR gab es ein technisches Problem, durch das Petrucci viel Trainingszeit verlor. Der ehemalige MotoGP-Pilot wurde in der ersten halben Stunde der Session auf der letzten Position geführt.

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Stürze von Bulega und Baz

Neun Minuten vor Schluss sorgte MGM-Ersatzpilot Loris Baz in Kurve 2 für gelbe Flaggen. Und auch Twan Smits musste die Session vorzeitig beenden und beobachtete das Geschehen vom Streckenrand.

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In der letzten Minute erwischte es WM-Leader Nicolo Bulega in Kurve 10. Beim finalen Versuch rutschte die Ducati mit der Nummer 11 ins Kiesbett.

Die Bestzeit von Lecuona blieb ungefährdet. Der Spanier verbesserte sich im Laufe des FP1 noch einmal und behauptete sich mit einer 1:28,278er-Runde an der Spitze. Teamkollege Bulega war mit 0,119 sec Rückstand erster Verfolger. Auf den folgenden vier Positionen folgten vier weitere Ducatis: Lorenzo Baldassarri wurde Dritter vor Sam Lowes, Yari Montella und Alberto Surra.

Iker Lecuona erlebte einen vielversprechenden Start ins Wochenende
Iker Lecuona erlebte einen vielversprechenden Start ins Wochenende
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona erlebte einen vielversprechenden Start ins Wochenende
© Gold & Goose

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Yamaha und Honda vor BMW

Bester Nicht-Ducati-Pilot war Alex Lowes, der mit seiner Bimota 0,672 sec auf die Bestzeit verlor. Garrett Gerloff (Kawasaki), Alvaro Bautista (Barni-Ducati) und Axel Bassani (Bimota) komplettierten die Top-10.

Xavi Vierge war als Elfter bester Yamaha-Pilot. Jake Dixon reihte sich mit seiner Werks-Honda auf der zwölften Position ein. Für BMW begann das Cremona-Wochenende durchwachsen: Miguel Oliveira beendete das FP1 auf der 13. Position, Teamkollege Danilo Petrucci blieb Letzter. BMW strebte vor dem Wochenende ein Podium an.

BMW-Pilot Danilo Petrucci kämpfte mit technischen Problemen
BMW-Pilot Danilo Petrucci kämpfte mit technischen Problemen
Foto: Gold & Goose
BMW-Pilot Danilo Petrucci kämpfte mit technischen Problemen
© Gold & Goose

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  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

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  1. 1. Freies Training

Pos
Fahrer
Fahrer
Team
Start Nr
Runden
Zeit

01

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

22

1:28,278

02

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

21

+0,119

03

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

21

+0,304

04

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

14

21

+0,474

05

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

13

+0,569

06

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

17

+0,573

07

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

17

+0,672

08

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

19

+0,785

09

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

22

+0,801

10

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

20

+0,819

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