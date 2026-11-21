Es war das erste Mal in 37 WM-Runden, dass keiner der beiden Ferrari-Stars in der letzten Phase des Qualifyings mit von der Partie war: Sowohl Charles Leclerc als auch sein Ferrari-Teamkollege Lewis Hamilton scheiterten beim Vorhaben, den Sprung ins Q3 und damit in die Top-10 der Startaufstellung von Las Vegas zu schaffen.

Werbung

Werbung

Leclerc fehlte etwas mehr als eine Zehntelsekunde, er belegte den elften Platz. Immerhin: Den 21. GP des Jahres im Spielerparadies darf der Monegasse von Startplatz 10 in Angriff nehmen, weil McLaren-Pilot Oscar Piastri wegen einer Motor-Strafe nach hinten rücken muss. Für den ehrgeizigen Ferrari-Star war das aber nur ein schwacher Trost.

Der neunfache GP-Sieger seufzte nach getaner Arbeit: «Sicherlich wäre der Q3-Einzug möglich gewesen, aber wir haben einfach nicht gut genug gearbeitet. Ich hatte bei meiner einzigen Chance, die ich im Grunde hatte, einen Fehler gemacht. Und gleichzeitig war auch die Umsetzung des Qualifyings seitens des Teams sehr schlecht.»

«Ich weiss nicht, wir werden uns das anschauen. Jetzt gerade bin ich noch zu sauer, deshalb ist es besser, dass ich nicht zu viel sage», gestand der 29-Jährige gewohnt offen, und klagte daraufhin: «Wir verlieren auf der Geraden eine Sekunde, es wird also nicht möglich sein, einen Gegner zu überholen. Deshalb bin ich auch ohne Hoffnung, was das Rennen angeht. Da können wir nichts tun.»

Werbung