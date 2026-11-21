Max Verstappen war bei seinen zwei Las Vegas-Siegen 2023 und 2025 jeweils von P2 losgefahren, nun ist er wieder Zweitschnellster in der Quali, aber daraus wird die Pole-Position – denn Kimi Antonelli muss wegen des Einbaus eines neuen Verbrenners um fünf Ränge zurück.

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Verstappen über seine Las Vegas-Quali: «Das war vom ganzen Wochenende mein bestes Training. Seit Brasilien habe ich im Auto ganz merkwürdige Probleme. Und nein, ich kann darüber leider nichts sprechen. Wie schnell ich dann jeweils bin, hängt davon ab, wie gross diese Probleme sind und wie gut ich mich anpassen kann. Ich muss einfach versuchen, mich so gut daran zu gewöhnen, wie es eben geht.»

«Klar müssen wir versuchen, das zu lösen, aber ich bin mir nicht sicher, wie schnell wir das schaffen. In aller Wahrscheinlichkeit muss ich damit auch im Grand Prix leben.»

«Was positiv ist: Wir haben in Sachen Speed Fortschritte gemacht, und vom Ablauf der Quali war das seitens des Teams makellos. Die erste Runde in Q3 hätte ich kaum schneller fahren können.»

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«Es ist komplett durchgeknallt, wie kraftvoll der Windschatten hier ist. Eine Weile dachte ich, ich sei out, weil ich immer weiter zurückfiel, aber dann lag ich auf einmal drei, vier Sekunden hinter einem Gegner, und auch wenn du in den Kurven etwas Zeit verlierst, so machst du das auf den Geraden mehr als wett. Wie aus dem Nichts war ich sieben Zehntelsekunden schneller – nur wegen dieses Windschattens!»

«Unsere Aufgabe war wirklich knifflig – die langen Geraden, die Probleme, die Reifen ins beste Arbeitsfenster zu bringen, dann unsere besonderen Schwierigkeiten, immer wieder Gegner, die vor dir von der Bahn rutschen oder sich verbremsen.»

«Mit all den Problemen hätte ich es mir nie träumen lassen, dass wir so weit vorne landen würden. Ob ich den Platz im Rennen halten kann, ist eine andere Frage. Das wird von verschiedenen Faktoren abhängen – von meinen Problemen, wie wir die Reifen zum Arbeiten und zum Halten bringen, von unserem Grund-Speed, vom Tempo der Gegner. Also alles in allem: schwer zu sagen.»