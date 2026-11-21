Triumph baut seine Enduros im zweiten Jahr nicht einfach unverändert weiter. Auf den 2027er Jahrgang gibt es ein neues Farbdesign (schön-schön, aber das wird bei Schlammrennen sowieso zur Unkenntlichkeit verdreckt), neue Federelemente und Änderungen im Motorinnern.

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An beiden Racing-Enduros verbaut Triumph die neuesten Federelemente von KYB. An diesen muss für die Einstellung der Dämpfung keine Schraubenzieher mehr zur Hand genommen werden; die Dämpfung lässt sich mit so genannten Handklickern ohne Werkzeug einstellen. Bei der TF250-F führen eine spezifisch für dieses Motorrad designte Gabelbrücken von Neken die Gabelholme.

Innere Werte: Kupplung, Schaltmechanismus und Ventilführungen überarbeitet Foto: Triumph Innere Werte: Kupplung, Schaltmechanismus und Ventilführungen überarbeitet © Triumph

Innere Werte sind die Änderungen an den Motoren. Beide Modelle werden mit einem neuen Kupplungspaket samt Kupplungslager ausgestattet, dazu mit einer Schaltwalze aus Stahl und einem neu geformten Schalthebel. In den Zylinderköpfen sind überarbeitete Ventilführungen (neues Material und Design) verbaut, dazu sind die Kipphebelwellen der 450er neu DLC-beschichtet.

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Die Racing-Enduros von Triumph sind bereits lieferbar zum Preis von 10.795 und 11.395 € (Schreiz Fr. 10.195.- und Fr. 10.695.-; Österreich 11.195 und 11.995 €).