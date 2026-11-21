Mercedes-Ass George Russell hat im Abschlusstraining zum Las Vegas-GP die drittschnellste Zeit gefahren, hinter Kimi Antonelli und Max Verstappen. Daraus wird Startplatz 2 fürs Rennen, hinter Max, denn Weltmeister Antonelli muss um fünf Ränge zurück (Einbau eines neuen Verbrennungsmotors).

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Die Ausgangslage für Russell ist gut: Max Verstappen hat hier von Startplatz 2 in den Jahren 2023 und 2025 gewonnen! Zudem siegte George hier selber von Pole in der Saison 2024, ihm muss also niemand erklären, wo es auf dem Strip durch geht.

Die Gemütslage des Briten nach dem überaus unterhaltsamen Abschlusstraining passt zu seiner Saison: Da wäre mehr drin gewesen. Der Brite spricht zwar von Zufriedenheit, aber sein Gesicht ist lang.

Denn Russell hatte während der Quali am Funk um einen Windschatten von Kimi gebeten, die zwei Mercedes lagen denn auch dort vorne, aber dann schob sich das Feld zusammen, alle wollten sich in die bestmögliche Situation bringen, bis Kimi Antonelli sich aus dem Spiel nahm und zurückfallen liess. Daher also kein Windschatten von Kimi für Russell.

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Zu allem Übel fand Antonelli eine so gute Lücke zum Schluss, dass er sich die Bestzeit krallte!

Russell findet: «Ich bin alles in allem recht zufrieden. Gut, das Ergebnis ist jetzt nicht, was ich mir erhofft hatte. Aber unterm Strich ist das ein positiver Tag.»

«Er ist deshalb positiv, weil ich mit dem Speed des Autos viel zufriedener bin als, sagen wir in Mexiko.»

«Dieser Strecke ist einfach seltsam, mit diesem überaus starken Windschatten-Effekt. Weil wir das nicht ideal hin bekamen zum Schluss, verlor ich auf Max sieben Zehntel und auf Antonelli eine Sekunde. Ich bin wirklich baff, wie sehr sich das hier auswirkt.»

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«Es war recht schräg, wie alle versucht haben, sich einen Windschatten zu erzeugen, ein wenig wie in Monza. Für mich ist das nicht ganz aufgegangen, für Kimi schon. Aber indem ich vorrücke, habe ich im Grand Prix alle Chancen.»

Russell war im zweiten Training der schnellste Mann und auch im dritten, dazu in Q1. Der Brite ist überzeugt: Wäre das hier normal gelaufen, müsste er auf Pole stehen.