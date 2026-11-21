Zwei haarige Momente von Max Verstappen im dritten freien Training zum Nacht-GP von Las Vegas, zwei vermeintliche Pisten-Fouls, für die sich der Niederländer bei den vier Rennkommissaren verantworten musste.

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Und das war passiert: Max versuchte zunächst (wie viele andere Fahrer auch) mit Schlangenlinien-Fahren seine Reifen auf Temperatur zu bringen. Blöd nur, dass da gerade Alpine-Fahrer Franco Colapinto von hinten nahte. Fast hätte es gekracht. Die FIA ermittelte.

Zweite Situation: Ein knallhartes Duell zwischen Verstappen und George Russell am Ende der langen Strip-Geraden, sogar mit Fahrzeugberührung!

Max Verstappen am Funk: «Er hat mich abgedrängt!»

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George Russell am Funk: «Hahaha, Spass und Spielchen, gell?»

Thema der Woche Verrückter MotoGP-Held? Jorge Martin als Psychologie-Weltmeister 2026 Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen. Weiterlesen TV-Programm Morgen Las Vegas: Rennen Re-Live FIA Formula One World Championship 22.11.2026 - 07:30

Für diese heisse Szene gab es von Gerd Ennser (Deutschland), Loic Bacquelaine (Belgien), Tonio Liuzzi (Italien) und Steve Pence (USA) eine Verwarnung. Damit waren die Regelhüter recht milde, denn für vergleichbare Aktionen haben wir in der Vergangenheit schon Strafversetzungen erlebt.

Bei Colapinto begründet das Kommissaren-Quartett: «Die Rennkommissare ziehen in Betracht, dass Schlangenlinien-Fahren zum Aufbau oder zur Aufrechterhaltung der Reifentemperatur während der Vorbereitung auf eine fliegende Runde üblich ist.»

«In diesem Fall, als der Fahrer von Auto 3 (Verstappen) bemerkte, dass Auto 43 (Colapinto) überholte, hörte er sofort mit dem Schlingern auf, hielt seine Position auf der rechten Seite und liess Auto 43 passieren.»

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«Unter Berücksichtigung des Problems, das zu einem Mangel an Energie-Einsatz führte, des relativ geringen Geschwindigkeitsunterschieds und der Abwesenheit weiterer Bewegungen in Richtung Auto 43, kamen die Stewards zu dem Schluss, dass es mildernde Umstände gab.»

Daher hier keine Strafe für Verstappen.

Zur Aktion mit Russell begründen die Offiziellen: «Beide Autos näherten sich Kurve 14, wobei Auto 3 (Verstappen) vor Auto 63 (Russell) lag. Auto 3 bremste früher als erwartet und änderte beim Bremsen die Richtung. Auto 63, das von hinten kam, lenkte nach links und versuchte, auf der Innenseite zu überholen. Während des Manövers war die Vorderachse von Auto 63 vor dem Spiegel von Auto 3. Die beiden Autos kamen anschliessend in Kontakt.»

«Während der Anhörung diskutierten die Fahrer auch die informellen Gentlemen-Vereinbarungen bezüglich der Vorbereitung auf eine fliegende Runde und das erwartete Verhalten zwischen den Fahrern in solchen Situationen.»

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«Die Rennkommissare haben diese Erklärungen zur Kenntnis genommen, hielten jedoch solche informellen Absprachen für von begrenzter Relevanz bei der Bewertung des Vorfalls. Die entscheidenden Überlegungen waren die tatsächlichen Bewegungen beider Autos und ihre relativen Positionen.»

«Die Rennkommissare haben daher das Bremsen und die Richtungsänderung von Auto 3, das Ausweichmanöver und die Positionierung von Auto 63 unter Berücksichtigung der geltenden Fahrstandard-Richtlinien untersucht.»

«Die Rennkommissare sind der Ansicht, dass die Richtungsänderung von Auto 3 beim Bremsen unvorhersehbar war und zu der Situation beitrug, in der Auto 63 nach innen ausweichen musste, um einen Kontakt zu vermeiden. Während die Stewards das Manöver nicht als ausreichend schwerwiegend erachteten, um eine schwerere Strafe zu rechtfertigen, kamen sie zu dem Schluss, dass das Richtungswechseln beim Bremsen unter diesen Umständen unter dem erwarteten Fahrstandard lag – daher eine Verwarnung.»