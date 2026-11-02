Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Drei Strafen in der Formel 1! Mexiko-Rennergebnis nachträglich geändert

Gleich drei Fahrer, die in den Top-10 waren, bekamen nach dem Formel-1-GP von Mexiko noch Zeitstrafen aufgebrummt und fielen damit aus den Punkterängen. U.a. Audi und Debütant Hirakawa profitieren.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Nach dem Neustart ging es im Mexiko-GP chaotisch zu
Nach dem Neustart ging es im Mexiko-GP chaotisch zu
Foto: XPB Images
Nach dem Neustart ging es im Mexiko-GP chaotisch zu
© XPB Images

Werbung

TV-Programm

Werbung

Bittere Neuigkeiten für mehrere Fahrer nach dem Formel-1-Rennen in Mexiko! McLaren-Pilot Oscar Piastri verlor nach dem Rennen auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez wegen einer nach dem GP ausgesprochenen 10-Sekunden-Zeitstrafe für ein Manöver gegen Arvid Lindblad (Racing Bulls) Platz 7 und damit sechs WM-Punkte. Die Alpine-Fahrer Franco Colapinto und Pierre Gasly bekamen ebenfalls nachträglich jeweils eine Zeitstrafe für Fehlverhalten unter gelber Flagge aufgebrummt.

Werbung

Werbung

Mexiko-GP: Piastri/Lindblad löst Gelb aus

Was war passiert? Die Schlussphase des Mexiko-GP ging es chaotisch zu: Nach einer langen Rot-Unterbrechung (Unfall Bottas) gab es in Runde 59 noch eine gelbe Flagge und einen Safety-Car-Einsatz, als Arvid Lindblad von Oscar Piastri aufgegabelt wurde und in der Barriere landete.

Die Stewards hatten in dieser Phase des Rennens jede Menge zu tun, untersuchten mehrere mutmaßliche Fehlstarts und Tempo-Verstöße (5 Sekunden für Perez), dazu einige Zwischenfälle auf der Strecke (10 Sekunden für Hülkenberg) – und eben auch die zwei Gelbverstöße der Alpine-Piloten und die Szene mit Piastri. Die Ermittlungen in diesen drei Fällen wurden auf nach dem Rennen verschoben. Die Fahrer durften vorsprechen und Argumente vorbringen. Und bekamen allesamt nachträglich Strafen.

McLaren-Pilot Piastri bestraft

Zunächst die Entscheidung über Piastri: Um kurz vor sechs Uhr Ortszeit (1 Uhr bei uns) gaben die Rennkommissare bekannt: Piastri war im Duell mit Lindblad in Kurve 1 nie auf gleicher Höhe mit dem Briten, hatte also nicht das Recht auf die Kurve. Lindblad habe sich verteidigt, aber Piastri viel Raum gelassen. Die Kollision der beiden Rennfahrer in Kurve 2, die zum Aus für Lindblad führte, hätte nach Ansicht der Stewards vermieden werden können, wenn Piastri nach Kurve 1 weiter nach links gefahren wäre. 10 Sekunden Strafe nachträglich für Oscar Piastri!

Werbung

Werbung

Alpine: Doppel-Strafe über Nacht

Die Entscheidung über die beiden Alpine-Fahrer wurde um halb acht Uhr abends in Mexiko mitgeteilt. Die TV-Zuschauer in Deutschland, Österreich und der Schweiz waren da um halb drei Uhr morgens längst im Bett. In beiden Fällen sahen es die Rennkommissare als erwiesen an, dass die Piloten unter gelber Flagge nicht genug vom Gas gingen: Gasly unter doppelt Gelb (schlimmer!), Colapinto unter einfach Gelb. Colapinto bekam nachträglich 10 Sekunden drauf, Gasly eine Stop-and-Go-Strafe, die (da nach dem Rennen erteilt) in satte 30 Sekunden umgewandelt wurde.

TV-Programm

Gasly nach Strafe Letzter im F1-GP von Mexiko

Für Alpine bedeutet das den Verlust von doppelten Punkten: Franco Colapinto war als Achter ins Ziel gekommen (wären vier Punkte gewesen), Pierre Gasly als Zehnter (wäre ein Punkt gewesen). Gasly bekommt auch noch zwei Strafpunkte, Colapinto nur einen. Beide sind von einer möglichen Sperre aber weit entfernt. Piastri ist nach der Strafe 13., Colapinto 15., Gasly 17.

All diese Strafen bedeuten für das Rennergebnis: In den Top-6 keine Veränderung. Liam Lawson (Racing Bulls) rückt auf Platz 7 auf, Gabriel Bortoleto (Audi) wird Achter, Isack Hadjar (Red Bull Racing) Neunter. Und Debütant Ryo Hirakawa (Haas) wird Zehnter und holt somit in seinem ersten F1-GP einen Punkt.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Training

  7. 2. Training

  8. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

3

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

71

2:20:28,772

1:19,328

25

02

44

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

71

+0,799

1:19,268

18

03

12

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

71

+4,006

1:19,427

15

04

16

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

71

+10,707

1:19,851

12

05

1

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

71

+11,778

1:19,800

10

06

63

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

71

+12,263

1:20,147

8

07

30

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

71

+20,899

1:20,713

6

08

5

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

71

+22,041

1:20,872

4

09

6

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

71

+22,503

1:20,244

2

10

50

Placeholder - Racer

Ryō Hirakawa

TGR Haas F1 Team

Placeholder - Racer

Ryō Hirakawa

TGR Haas F1 Team

71

+25,373

1:20,984

1

Events

Alle Formel 1 Events
  1. Vergangen

    US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Mexican Grand Prix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    06.–08.11.2026
    Zum Event

  4. Las Vegas Grand Prix

    Downtown Las Vegas Street Circuit, USA
    19.–21.11.2026
    Zum Event

  5. Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Katar
    27.–29.11.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien