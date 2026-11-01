Lewis Hamilton (Ferrari) schäumt: «Wegen Leclerc haben wir Sieg verloren!»

Platz 2 für den Ferrari-Superstar Lewis Hamilton im spektakulären Grossen Preis von Mexiko im Autódromo Hermanos Rodríguez: Hamilton rasselt nur ganz knapp an seinem 107. GP-Sieg vorbei und steht in der Königsklasse zum 209. Mal auf dem Podest.

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Dem siebenfachen Weltmeister ist nach dem 19. F1-WM-Lauf der Saison 2026 anzusehen: In diesem Rennen wäre mehr drin gewesen. Aber kurz nach dem Start zuerst ein knallhartes Duell mit seinem Teamgefährten Charles Leclerc, der prompt in Führung ging, dann haarige Szenen mit Max Verstappen, wo Hamilton ein Fehlverhalten witterte.

Zwischendurch knurrte Hamilton am Funk: «Wir haben grosse Probleme, wir haben wirklich sehr grosse Probleme.»

Hamilton war der Ansicht, dass Leclerc ihm eine Position hätte zurückgeben sollen, aber das war gar nicht mehr möglich, weil der Monegasse da schon vor Verstappen in Führung lag, Hamilton auf Platz 3.

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So gab die Rennleitung Leclerc eine Fünfsekundenstrafe, die kostete gegen Verstappen den Sieg, aber sie kostete Hamilton mehr, der am Funk sagte: «Das ist doch keine Strafe, denn Leclerc kann da vorne in freier Luft fahren, während ich hier in den Luftwirbeln von Verstappen versauere. Das ist nicht in Ordnung.»

Thema der Woche Weltmeister Kimi Antonelli: Rekordbrecher, Herzensbrecher, Tifosi-Traum Mit Platz 3 beim Mexiko-GP hat sich Kimi Antonelli zum jüngsten der nunmehr 36 Formel-1-Weltmeister gemacht. Der 20-jährige Italiener ist auf Rekordjagd. Die Tifosi träumen von Antonelli im Ferrari. Weiterlesen TV-Programm Live Sao Paulo: 1. Freies Training FIA Formula One World Championship 06.11.2026 - 16:15

Mit gewaltig Wut im Bauch ging Hamilton in den Re-Start (nach Rennabbruch wegen Unfalls von Valtteri Bottas), aber Verstappen machte auch beim zweiten stehenden Start alles richtig, und obendrein bei einem weiteren Re-Start nach Safety Car-Phase wegen Unfalls von Arvid Lindblad.

Hamilton, der sich nach seiner Pole so viele Hoffnungen auf den Sieg gemacht hatte, sagt: «Zunächst mal ein riesiges Kompliment an Kimi und die Mercedes-Mannschaft. Kimi ist jetzt der jüngste Champion, den wir je hatten, ich meine, wie phänomenal ist das denn? Ich bin stolz, das ich das aus nächster Nähe erleben durfte.»

«Das war ein harter Tag. Wir hatten heute den Speed, um diesen Grand Prix zu gewinnen, aber es sollte wohl nicht sein. Nun müssen wir sehen, was wir da im Hintergrund besser machen können.»

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«Wir hatten in der Fahrerbesprechung mit allen Piloten und der FIA festgelegt: Wenn du in der ersten Kurve neben der Bahn bist, dann musst du die Position zurückgeben.»

«Vor einem Jahr habe ich hier für ein vergleichbares Manöver hier eine 10-Sekunden-Strafe erhalten, nun gab es 5 Sekunden für Charles.»

«Das hat den Sieg gekostet, keinen Zweifel. Wir müssen uns sehr ernsthaft unterhalten.»