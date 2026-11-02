Debüt am Norisring: ADAC Tourenwagen Junior Cup veröffentlicht Rennkalender

Der ADAC Tourenwagen Junior Cup geht mit einem bewährten Konzept und einem spektakulären Highlight in seine siebte Saison. Der Rennkalender für das Jahr 2027 umfasst erneut sechs Veranstaltungen – angeführt vom Premieren-Auftritt auf dem Norisring im Rahmen der DTM. Die Kostenstruktur bleibt für die Teams und Nachwuchstalente unverändert stabil.

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Sechs Rennwochenenden von Mai bis Oktober bilden das sportliche Gerüst für die Saison 2027 im ADAC Tourenwagen Junior Cup. Für die Junioren wartet eine attraktive Mischung aus etablierten Strecken und einem echten Saison-Highlight vor einer Kulisse der Extraklasse auf dem Norisring.

«Wir freuen uns sehr, unseren Fahrerinnen und Fahrern einen Start auf der prestigeträchtigsten Bühne zu ermöglichen, die auf der ‚Road to DTM‘ denkbar ist. Auf dem Norisring bekommen unsere Nachwuchstalente die Chance, ihr Können nicht nur vor den Augen der DTM-Teamchefs, sondern auch vor einer riesigen Kulisse unter Beweis zu stellen. Das zeigt das große Vertrauen des ADAC in unsere Serie, die nun bereits in ihr siebtes Jahr geht», erklärt Serienorganisator Matthias Meyer.

Andreas von der Haar, Automobilreferent des ADAC Weser-Ems e.V., ergänzt: «Wir bleiben unserer Linie treu: Bezahlbarer und ehrlicher Nachwuchssport auf hohem Niveau. Dass wir die Kostenstruktur auch in unserer siebten Saison stabil halten können und mit dem Norisring-Highlight ein tolles Paket am Start haben, zeigt, wie gut sich das Konzept des ADAC Tourenwagen Junior Cup gemeinsam mit unseren Teams entwickelt hat. Für die jungen Fahrerinnen und Fahrer ist das eine unbezahlbare Erfahrung und das perfekte Schaufenster für ihre Karriere.»

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Auftakt in Hockenheim, Highlight in Nürnberg

Der inoffizielle Startschuss fällt am 12. März 2027 beim traditionellen Prep-Day in der Motorsport Arena Oschersleben, bei dem sich Fahrer und Teams auf die neue Saison einschießen können. Das Rennjahr startet schließlich Mitte Mai auf dem Hockenheimring Baden-Württemberg, der nach 2023 und 2026 bereits zum dritten Mal Schauplatz des Saisonauftakts ist.

Thema der Woche Weltmeister Kimi Antonelli: Rekordbrecher, Herzensbrecher, Tifosi-Traum Mit Platz 3 beim Mexiko-GP hat sich Kimi Antonelli zum jüngsten der nunmehr 36 Formel-1-Weltmeister gemacht. Der 20-jährige Italiener ist auf Rekordjagd. Die Tifosi träumen von Antonelli im Ferrari. Mathias Brunner Weiterlesen

Ende Juni reist der Tross zum zweiten Kräftemessen erneut in die Börde nach Oschersleben, ehe nur eine Woche später das Highlight des Jahres ansteht: Auf dem Norisring betreten die VW up! GTI die ganz große Motorsport-Bühne. Beim Norisring Speedweekend 2026 strömten 118.500 Zuschauer an den Fränkischen Stadtkurs. Die Fans dürfen sich auf spektakuläre Windschattenduelle und späte Bremsmanöver der Nachwuchstalente auf dem engen Stadtkurs freuen, wenn sie bis ans Limit gehen.

Bewährter Endspurt und bezahlbarer Nachwuchssport

Nach einer zweiwöchigen Atempause läutet die Sprintvariante des Nürburgrings Mitte Juli die zweite Saisonhälfte ein. Nach der Sommerpause im August geht es auf den Salzburgring – den schnellsten Kurs im Kalender der Nachwuchsserie. Das große Saisonfinale steigt schließlich Mitte Oktober traditionell auf der Grand-Prix-Strecke des Nürburgrings, die gewohntermaßen für dramatische Meisterschaftsentscheidungen bürgt.

Sportliches Arbeitsgerät bleibt der bewährte, 150 PS starke VW up! GTI, der seit Jahren für maximale Chancengleichheit, hohe Standfestigkeit und extreme Kosteneffizienz steht. Die Einschreibe- und Einsatzkosten bleiben auf dem Niveau der Vorjahre. Dank des fortgeführten Pilotprojekts mit dem DMSB ist der Einstieg in den ADAC Tourenwagen Junior Cup auch 2027 bereits ab dem vollendeten 14. Lebensjahr möglich.

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Rennkalender ADAC Tourenwagen Junior Cup 2027: