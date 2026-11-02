Ferrari-Chef Fred Vasseur zu Hamilton/Leclerc: «Kein Respekt für das Team»

Fred Vasseur ist in diesem Mexiko-GP am Kommandostand um Jahre gealtert, so wie sich seine beiden Fahrer Lewis Hamilton und Charles Leclerc Saures gegeben haben. Gut, wir haben das Wochenende von Halloween, aber Vasseur verteilt keine Süssigkeiten.

Werbung

Werbung

Der Ferrari-Steuermann hat die Nase voll, wie der Engländer und der Mongasse auf der Piste miteinander umspringen, es ist ja auch nicht das erste Mal.

Vasseur schimpft: «Ich habe wirklich Schwierigkeiten, das zu akzeptieren, weil ich ehrlich gesagt denke, dass es hier einen Mangel an Respekt gibt, einen Mangel an Respekt gegenüber der Marke, ein Mangel an Respekt gegenüber all den Menschen, die hier arbeiten, und ein Mangel an Respekt gegenüber den Anstrengungen, die wir unternehmen.»

«Wir haben in Bezug auf die Leistung einen echten Schritt nach vorne gemacht, aber wir haben es geschafft, hier einen Sieg wegzuwerfen.»

Werbung

Werbung

«Wir lagen in der ersten Kurve auf den Rängen 1 und 2, ich kann mich nicht an ein Manöver im Mexiko-GP erinnern, das so etwas wert gewesen wäre. Fakt ist, dass wir nun auf den Plätzen 2 und 4 ins Ziel gekommen sind.»

Vasseur vermeidet es, einem bestimmten Fahrer mehr Schuld zu geben. Er sagt: «Nein, ich habe niemanden ins Visier genommen; aber natürlich werde ich mit ihnen sprechen müssen.»

«Beide sind im Zweikampf von der Bahn geraten, aber sie sollten halt im Hinterkopf behalten, dass wir eine Marke repräsentieren, wir repräsentieren Sponsoren, wir haben 2000 Leute, die im Hintergrund arbeiten. Die Piloten fahren hier nicht zum Spass und für sich selber Rennen, sie fahren für eine grosse Mannschaft. Ich bin wirklich wütend.»