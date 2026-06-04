Formel 1 wieder bei RTL: Wie geht es nach Monte Carlo weiter?

Hervorragende Nachrichten für deutsche GP-Anhänger kurz vor dem Traditions-GP in Monte Carlo: RTL ist wieder an Bord und berichtet im freien Fernsehen am 6. Juni ab 15.15 Uhr vom Qualifying und am 7. Juni ab 13.30 vom Rennen.

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Damit haben die Zuschauer die Möglichkeit Formel 1 auf RTL, RTL-Nitro sowie auf Sky (alle Trainings und der Grand Prix) zu sehen. Bis anhin war die F1-Action Sky und den Abonnenten vorbehalten. In Sub-Lizenz wurde vereinbart, dass RTL von sieben Läufen berichtet.

RTL-Sportchef Frank Robens: «Dieses Super-Sport-Wochenende ist erst der Anfang. Erstmals arbeiten wir bei einem internationalen Sport-Event in dieser Form zusammen und verbinden unsere Stärken für ein gemeinsames TV- und Streaming-Erlebnis.»

Gemäss früherem Abkommen zwischen Sky und RTL durfte RTL sieben Läufe im freien Fernsehen zeigen. 2025 waren das die Rennen von China, Imola, Barcelona, Montreal, Spa, Zandvoort und Las Vegas.

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Das Programm 2026 ist von RTL noch nicht verkündet worden, aber sehr gut möglich, dass nach Monaco auch die Traditionsrennen von Barcelona und Spa-Francorchamps gezeigt werden.

Thema der Woche Thema der Woche: Mugello-Festival brachte MotoGP-Glücksgefühle zurück Am vergangenen Wochenende fuhr die MotoGP aus dem Schatten zurück ins helle Licht. Der Große Preis von Italien in Mugello war reine Werbung für den Rennsport, der 14 Tage zuvor hart zu Boden ging. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Monaco-GP im TV

Freitag, 5. Juni

13.00 Sky Sport F1 – Warm Up, das Motorsport-Spezial

13.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.20 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.30 Erstes Training

15.00 Sky Sport F1 – Greatest Races: Gerhard Berger in Deutschland 1994

16.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

16.50 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

17.00 Zweites Training

18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

19.30 Sky Sport F1 – 2025: Most dramatic moments

20.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

21.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

23.00 Sky Sport F1 – Kanada-GP Wiederholung

Samstag, 6. Juni

06.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

07.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

09.00 Sky Sport F1 – Benetton Formula

11.40 Sky Sport F1 – Best battles of 2025

16.50 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.30 Drittes Training

15.15 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

15.15 RTL – Vorberichte zum Qualifying

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.35 ORF 1 – Formel-1-News

15.50 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 SRF zwei – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

18.00 Sky Sport F1 – 2025: Most dramatic moments

19.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

22.00 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

22.15 Sky Sport F1 – Greatest Races: Nigel Mansell in Silverstone 1987

23.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

Sonntag, 7. Juni

06.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

11.20 Sky Sport F1 – Wildest Qualifying moments of 2025

12.30 Sky Sport F1 – 2025: Most dramatic moments

13.00 Sky Sport F1 – Fahrerparade

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

13.30 ORF 1 – Vorberichte zum Rennen

13.30 RTL – Vorberichte zum Rennen

14.20 SRF 2 – Vorberichte zum Rennen

14.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung GP Monaco

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP Monaco

15.00 Grosser Preis von Monaco (78 Runden) Bei uns im Live-Ticker

17.00 ORF 1 – Analyse des Rennens

17.00 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.45 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

18.10 ServusTV – Zusammenfassung Rennen

18.15 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

20.45 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

21.00 Sky Sport F1 – GP Monaco Wiederholung

00.40 ORF1 – GP Monaco Wiederholung

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