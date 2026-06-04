SidecarCross-WM 2026: Zwangspause für Dan Foden und Noah Weinmann

Mit zwei beeindruckenden Laufsiegen beim GP von Deutschland in Kleinhau konnten Dan Foden/Noah Weinmann ihren Abstand zur Tabellenspitze verkürzen. Nach dem Motto ‹Rennen sind das beste Training› ließ das englisch-deutsche Duo es sich nicht nehmen, an der direkt folgenden DM in Schopheim und acht Tage später am Pfingst-Motocross im schweizerischen Muri teilzunehmen. Dort wurde das Gespann in einen Startcrash verwickelt. Doch sollte der eigentlich harmlose Umfaller ernste Konsequenzen zeitigen. Bereits auf der Heimfahrt schwoll der rechte Daumen an, den sich Foden Ende März beim Training gebrochen hatte.

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Und das ausgerechnet vor dem Heim-GP in Canada Heights. «Ich hätte mich eher erschießen lassen, als dass ich dort abgesagt hätte», machte Foden mit Galgenhumor klar und ließ sich vor allen Einsätzen des Wochenendes schmerzstillende Spritzen verpassen. Umso beachticher sind die zwei achten Plätze, mit denen das Team zunächst sogar auf den dritten WM-Rang vorrückte. Beifahrer Weinmann trug zur Schadensbegrenzung bei. «In Rechtskurven lasse ich mich normalerweise in den Rücken des Fahrers reinrutschen. Das habe ich dieses Wochenende vermieden, um die Hand und die Arme von Dan nicht noch mehr zu belasten», erläuterte der 21-jährige.

Nun ergab die ärztliche Untersuchung, dass der Daumen wieder frakturiert ist. Bereits am kommenden Mittwoch wird Foden im belgischen Herentals vom Spezialisten Dr. Claes operiert. Fest steht derzeit, dass das Team die anstehenden Grands Prix in Danzig/Polen und Karski Nuia/Estland auslassen muss. Ob das Comeback bereits im belgischen Lommel (27./28.6.) möglich ist, hängt vom Heilungsverlauf ab. Falls die weiteren derzeitigen Favoriten nicht auch von Ausfällen heimgesucht werden, dürfte ein Medaillenrang für Foden/Weinmann durch die Zwangspause in weite Ferne rücken. Aber noch ist nicht einmal die erste Halbzeit der WM gelaufen.

WM-Stand nach 8 von 24 Läufen:

1. Prunier 195 Punkte. 2. Vanluchene 183. 3. Foden 147. 4. Prümmer 142. 5. Wilkinson 141. 6. Hermans 116. 7. Sanders 107. 8. Leferink 103. 9. Lielbardis 93. 10. Wijers 70. 12. Peter 66. 18. Hengster 31. 20. Heinzer 20. 22. Uhlig 17. 25. Hofmann 10. 32. Buob 6.

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