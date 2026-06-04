Wo kann die neue Kawasaki KX327 im Wettbewerb eingesetzt werden?

Die vor wenigen Tagen vorgestellte Zweitakt-Kawasaki KX327 wirbelte die Motocross-Szene gehörig auf. Das Zweitakt-Konzept begeistert die Community noch immer, sorgte aber auch für Diskussionen, wo man dieses Motorrad überhaupt einsetzen könnte. In der WM werden wir dieses Motorrad vorerst nicht sehen.

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WM-Einsatz ausgeschlossen

Mit einem Hubraum von 327 ccm ist dieses Motorrad definitiv außen vor, denn die Hubraumbegrenzung der MXGP beträgt 450 ccm für Viertakter und 250 ccm für Zweitakter. Damit liegt die Zweitakt-Kawasaki mit ihrem 327 ccm Hubraum über dem Hubraumlimit der MXGP. Die frühere MX3-Klasse mit 500-ccm-Zweitakt- und 650-ccm-Viertaktmotoren wäre möglich, doch die MX3 wurde 2013 eingestellt.

US-Profi-Einsatz ausgeschlossen

In den USA gelten dieselben Hubraumregeln wie in der WM. Damit ist weder ein Einsatz im Supercross-Bereich noch im Motocross möglich. In den USA gibt es im Amateurbereich auch OPEN-Klassen, ähnlich wie in Europa, wo das Motorrad startberechtigt wäre.

ADAC MX Masters

In der Masters-Klasse dürfte das Motorrad eingesetzt werden, denn in der Premiumklasse ADAC MX Masters sind Motorräder mit einem Hubraum zwischen 100 und 650 ccm zugelassen, unabhängig vom Motorenkonzept. Die KX327 würde problemlos in das Reglement der ADAC MX Masters passen.

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Das Reglement der ADAC MX Masters Foto: copyright free Das Reglement der ADAC MX Masters © copyright free

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Motorrad für OPEN-Klassen

In der Open-Klasse der DM könnte die KX327 ebenfalls antreten. Auch die niederländischen Meisterschaften sind in der Hubraumklasse bis 500 ccm angesiedelt. Ähnlich ist die Lage in den belgischen und britischen OPEN-Klassen.

An wen richtet sich die KX327?

Leistungsmäßig dürfte die KX327 ungefähr zwischen einer modernen 250er und einer 450er liegen. Deshalb wäre sie für Serien wie das ADAC MX Masters interessant. Sie ist leichter als eine 450er und verfügt über mehr Drehmoment als eine 250er-Zweitakt-Maschine.