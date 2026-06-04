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Maverick Vinales sucht die Form: «Will in Brünn zu 100 Prozent fit sein!»

Seit Barcelona ist Maverick Vinales wieder in Vollzeit zurück auf der MotoGP-KTM. Nach einem anstrengenden Mugello-Wochenende sieht er Balaton Park als weiteres Aufbaurennen.

Toni Schmidt

Von

MotoGP

Maverick Vinales
Maverick Vinales
Foto: Gold & Goose
Maverick Vinales
© Gold & Goose

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Nach seiner schweren Schulterverletzung vom Sachsenring, die ihn monatelang außer Gefecht setzte und mehrfach zu Comeback-Verschiebungen zwang, ist Maverick Vinales seit Barcelona zurück im Feld. Mehr als fünf WM-Punkte sind auf der Tech3-KTM noch nicht herausgesprungen – in Mugello ging er zuletzt ganz leer aus.

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Nach Mugello war Vinales fix und fertig

Das Wochenende in Italien hat Spuren hinterlassen. «Montags war ich völlig erschöpft», gab Vinales zu, merkte aber schnell an, dass er sich in den vergangenen Tagen wieder erholt habe. Vor allem der Casanova-Sabelli-Abschnitt und die Biondetti-Schikane forderten ihm viel ab: «Ich habe dort gelitten.» Ungarn biete nun das Gegenteil – eine kurze Strecke mit vielen langsamen Schikanen.

Den Balaton Park kennt er noch nicht aus eigener Erfahrung, im Vorjahr fehlte er verletzungsbedingt. «Ich habe Onboard-Aufnahmen geschaut. Bis auf zwei Kurven ist alles langsam. Langsame Kurven versteht man leichter als schnelle.» Den Schlüssel zu einer guten Rundenzeit sieht er in den Schikanen. «Wenn du diese gut hinbekommst, kommt alles andere von selbst.»

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Mehr Runden, weniger Schonung

Entsprechend plant Vinales seinen Ansatz: «In Mugello bin ich weniger gefahren, um keine Extra-Energie zu verbrauchen. Hier will ich viele Runden drehen und weiter aufbauen.» Das eigentliche Ziel, um endlich wieder in der Prä-Sachsenring-Form zu sein, liege nicht mehr weit entfernt. «Für mich ist das Ziel, in Brünn zu 100 Prozent fit zu sein.» Brünn und Assen seien beides schnelle Strecken, anspruchsvolle Strecken – dort brauche er volle Kraft.

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Zu seiner Zukunft bei KTM äußerte er sich knapp. An einer vollständigen Genesung der Schulter gebe es inzwischen keine Zweifel mehr. Das Athlete Performance Center von Red Bull hätte diese Einschätzung bestätigt. «Als ich bei KTM gesund war, war ich der Leader. Das wird wieder so sein.»

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