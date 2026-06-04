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Max Verstappen: «Monaco immer mit Überraschungen, Quali bleibt Höhepunkt»

Der Niederländer Max Verstappen stand in den Strassen von Monaco 2023 auf Pole und gewann den Traditions-GP 2021 und 2023. Mit solchen Ergebnissen ist bei Ausgabe 2026 nicht zu rechnen.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Max Verstappen in Monaco 2025
Max Verstappen in Monaco 2025
Foto: XPB
Max Verstappen in Monaco 2025
© XPB

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Es hat bis zum fünften WM-Lauf der Saison 2026 gedauert: Erst in Montreal konnte der vierfache Formel-1-Weltmeister Max Verstappen seinen ersten Podestplatz der Saison erringen, und seien wir ehrlich – das lag auch daran, dass McLaren die Reifenstrategie versemmelte und im Mercedes von George Russell der Motor schlapp machte.

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In Monaco kommt hinzu, dass die Red Bull Racing-Rennwagen seit Jahren im Fürstentum beim Thema Randstein-Hoppelei nicht die Besten sind.

Zählen wir das alles zusammen, dann muss Verstappen all sein Können einbringen und wird auch ein wenig Glück brauchen, damit die Kugel im Monaco-Roulette auf seine Nummer 3 rollt.

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Verstappen stuft seine Lage, typisch Max, ganz pragmatisch ein: «Mal gucken, wie es laufen wird, das hängt von Vielem ab. Ich habe noch keine Ahnung, wie sich der Wagen am Freitag anfühlen wird, aber Monaco bietet immer einige Überraschungen.»

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«Fakt ist, dass unser Auto auf Bodenunebenheiten und Randsteinen nicht so gut ist, und davon gibt es in Monte Carlo jede Menge.»

Wo muss Red Bull Racing zulegen? Max meint: «Als Rennfahrer willst du immer von allem mehr – mehr Grip, mehr Leistung, bessere Brems-Effizienz, besseres Reifen-Management. In Kanada waren wir auf den Geraden nicht schnell genug, aber auch nicht in den Kurven, denn wir hatten Randsteine. Wir sind auch in Hochgeschwindigkeits-Kurven nicht die Besten, aber davon hat es in Monaco keine.»

«Gut mit dieser Rennwagen-Generation in Monaco: Die Autos sind leichter geworden und daher agiler als früher in niedrigen Tempi. Gleichzeitig aber ist die Fahrbarkeit kein Zuckerschlecken. Für mich steht nur eines fest – das Abschlusstraining am Samstag wird der Höhepunkt des Wochenendes sein, denn dann müssen die Fahrer alles aus den Autos pressen.»

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