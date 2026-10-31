George Russell in Mexiko-Quali auf P2: «Verstehe Mercedes noch immer nicht»

0,009 Sekunden haben George Russell zur Pole-Position in Mexiko gefehlt, der Mercedes-Pilot muss sich Lewis Hamilton im Ferrari geschlagen geben, damit hat er seine 13. F1-Pole verpasst um einen Wimpernschlag verpasst.

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Natürlich hat der 28-jährige Brite noch immer Chancen auf den Sieg im Autódromo Hermanos Rodríguez: Von Startplatz 2 wurde der Mexiko-GP zuletzte 2017 und 2018 gewonnen (beide Male war es Max Verstappen).

George Russell wirkt nach der überaus unterhaltsamen Mexiko-Quali gelöst, denn das hier ist seine beste Quali-Leistung seit der Pole zum Aserbaidschan-GP in Baku. Der achtfache GP-Sieger sagt: «Ich bin erleichtert, denn ich habe ein paar schwierige Wochenenden hinter mir.»

«Ich bin vor allem froh über diese Leistung, weil ich noch immer den verbesserten Mercedes nicht ganz verstehe. Und hier in Mexiko habe ich mich auch schwer getan, bis dann Q3 kam und auf einmal hat es Klick gemacht.»

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«Die Temperatur der Bahn kam im Laufe der Quali runter, das kam mir entgegen. Ich fuhr eine sehr flotte Aufwärmrunde, ich spürte auf einmal viel Vertrauen ins Auto – und dann folgte eine so gut wie fehlerfreie Runde.»

Thema der Woche Bald-Weltmeister Kimi Antonelli: Das Unvermeidliche folgt dann in Mexiko Der 20-jährige Italiener Kimi Antonelli hatte beim USA-GP die Chance, den WM-Titel 2026 sicherzustellen. Er machte alles richtig: Sieg in Texas. Die Titelfeier ist trotzdem verschoben. Bis Mexiko. Weiterlesen TV-Programm Heute Mexico City: Rennen Re-Live FIA Formula One World Championship 01.11.2026 - 23:15

«Wie aus dem Nichts habe ich irgendwie fast eine halbe Sekunde gefunden und bin nur knapp an der Pole vorbeigeschrammt. Herzliche Gratulation an Lewis.»

«Ich wusste immer, dass ich wieder ganz vorne mitgeigen kann, ich muss es nur wieder schaffen, diese Leistung regelmässiger abzurufen. Damit tue ich mich derzeit sehr schwer, aber ich bin froh, in der ersten Reihe zu stehen.»