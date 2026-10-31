Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

George Russell in Mexiko-Quali auf P2: «Verstehe Mercedes noch immer nicht»

George Russell stellt im hochspannenden Qualifying zum Mexiko-GP seinen Mercedes auf den zweiten Startplatz, knapp hinter Lewis Hamilton. Der Engländer sagt, wieso er verblüffende Fortschritte machte.

Formel 1

George Russell in Mexiko
George Russell in Mexiko
Foto: XPB
George Russell in Mexiko
© XPB

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

0,009 Sekunden haben George Russell zur Pole-Position in Mexiko gefehlt, der Mercedes-Pilot muss sich Lewis Hamilton im Ferrari geschlagen geben, damit hat er seine 13. F1-Pole verpasst um einen Wimpernschlag verpasst.

Werbung

Werbung

Natürlich hat der 28-jährige Brite noch immer Chancen auf den Sieg im Autódromo Hermanos Rodríguez: Von Startplatz 2 wurde der Mexiko-GP zuletzte 2017 und 2018 gewonnen (beide Male war es Max Verstappen).

George Russell wirkt nach der überaus unterhaltsamen Mexiko-Quali gelöst, denn das hier ist seine beste Quali-Leistung seit der Pole zum Aserbaidschan-GP in Baku. Der achtfache GP-Sieger sagt: «Ich bin erleichtert, denn ich habe ein paar schwierige Wochenenden hinter mir.»

Im Artikel erwähnt

«Ich bin vor allem froh über diese Leistung, weil ich noch immer den verbesserten Mercedes nicht ganz verstehe. Und hier in Mexiko habe ich mich auch schwer getan, bis dann Q3 kam und auf einmal hat es Klick gemacht.»

Werbung

Werbung

«Die Temperatur der Bahn kam im Laufe der Quali runter, das kam mir entgegen. Ich fuhr eine sehr flotte Aufwärmrunde, ich spürte auf einmal viel Vertrauen ins Auto – und dann folgte eine so gut wie fehlerfreie Runde.»

TV-Programm

«Wie aus dem Nichts habe ich irgendwie fast eine halbe Sekunde gefunden und bin nur knapp an der Pole vorbeigeschrammt. Herzliche Gratulation an Lewis.»

«Ich wusste immer, dass ich wieder ganz vorne mitgeigen kann, ich muss es nur wieder schaffen, diese Leistung regelmässiger abzurufen. Damit tue ich mich derzeit sehr schwer, aber ich bin froh, in der ersten Reihe zu stehen.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. 3. Qualifying

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 3. Training

  6. 2. Training

  7. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team

01

44

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

02

63

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

03

16

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

04

12

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

05

3

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

06

1

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

07

6

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

08

41

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

09

30

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

10

10

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Mexican Grand Prix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    06.–08.11.2026
    Zum Event

  • Las Vegas Grand Prix

    Downtown Las Vegas Street Circuit, USA
    19.–21.11.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Mexican Grand Prix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    06.–08.11.2026
    Zum Event

  5. Las Vegas Grand Prix

    Downtown Las Vegas Street Circuit, USA
    19.–21.11.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM