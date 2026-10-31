Mexiko: Hamilton/Ferrari-Pole, Verstappen P4, aber Strafe, Antonelli auf P5

Das war eine spannende Quali zum Traditions-GP von Mexiko! Lewis Hamilton fährt auf der mexikanischen Rennstrecke Bestzeit, vor George Russell und Charles Leclerc, damit 105. Formel-1-Pole für den 41-jährigen Briten und seine erste für Ferrari!

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Im ersten Quali-Segment war die Pistenoberfläche so heiss wie am ganzen Wochenende zuvor noch nicht: fast 50 Grad (Lufttemperatur 26 Grad). Klar hatte das einen erheblichen Einfluss auf das heikle Zusammenspiel zwischen Rennwagen und Rennreifen. Zudem mit mehr Wind als am Freitag.

Der siebenfache GP-Sieger Juan-Pablo Montoya: «Ferrari wird in der Quali stark sein, Antonelli ohnehin, aber auch Norris hat eine Chance. Es wird darauf ankommen, wer im entscheidenden Moment eine fehlerfreie Runde hinkriegt.»

Vor der Quali war klar: 50 Ränge zurück (wegen Motorwechsels) in der Startaufstellung für Cadillac-Fahrer Valtteri Bottas, je 1 Rang zurück für die beiden Streithähne Max Verstappen und Liam Lawson nach ihrem unnötigen Duell im zweiten freien Training. So weit zur Ausgangslage.

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In Q1 zur Freude der Fans Lokalheld Sergio Pérez im Cadillac erster Fahrer auf der Bahn. Auch Audi-Fahrer Nico Hülkenberg früh auf der Strecke, ebenso dessen Teamgefährte Gabriel Bortoleto mit einer frischen Antriebseinheit.

Pérez hatte einen Schnitzer auf seiner ersten schnellen Runde, damit die Chance vertan, wenigstens für ein paar Sekunden auf dem ersten Platz aufzutauchen.

Tolle Runde vom ewig jungen Fernando Alonso im Aston Martin, sechs Zehntel schneller als Hülkenberg, früher Leader. Alonsos Stallkollege Stroll rodelte nach einem Verbremser ins Gras.

Dann Hiobsbotschaft für Alonso: «Halt den Wagen an der Strecke an», wurde dem zweifachen F1-Champion ins Auto gefunkt. Fernando ungläubig: «Was ist los? Der Motor funktioniert doch.» Vom Kommandostand nochmals die Order – sofort anhalten! Alonso hämmerte vor Frust aufs Lenkrad.

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Grund für den Ausfall: Leck im Kühlsystem der Energie-Rückgewinnung im Aston Martin-Honda.

Rote Flagge!

Das versemmelte zahlreichen Piloten die erste schnelle Runde, wie Leclerc, Verstappen, Antonelli oder Norris. Lewis Hamilton hatte es eben noch über die Ziellinie geschafft und übernahm die Führung.

Nach acht Minuten Pause ging’s weiter, Alonso zu diesem Zeitpunkt noch immer Dritter (hinter Hamilton und Piastri), wirklich bitter. Zu allem Übel erhielt er eine Ermahnung, weil er in seinem Frust vergessen hat, nach dem Aussteigen das Rennlenkrad wieder einzuklicken.

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Kollektives Aufstöhnen der mexikanischen Fans: Pérez am Ende der langen Start/Ziel-Geraden neben der Strecke.

Leclerc übernahm das Kommando, vor Norris und Verstappen, dann schob sich Antonelli auf Platz 3 vor den Niederländer. Kimi aber mit einer unsauberen Runde.

Racing Bulls-Fahrer Arvid Lindblad am Funk irritiert: «Ich habe Rauch im Cockpit.» Er brachte sein Auto zurück an die Box.

Lewis Hamilton übernahm die Führung, vor Leclerc, Piastri, Norris, Antonelli und Verstappen.

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Als Q1 zu Ende ging, hatten vorzeitig Feierabend: Albon auf P17, dann Alonso, Hirakawa, Stroll, Pérez und Bottas.

Top-Ten in Q1: Hamilton, Hadjar, Leclerc, Piastri, Russell, Bortoleto, Norris, Hülkenberg, Antonelli und Verstappen.

Im zweiten Quali-Segment Piastri vor Hükenberg, Bortoleto und Norris, dann verschenkte Hamilton die Chance auf Bestzeit, weil er im Stadionteil von der Bahn rutschte, nur Achter. Das machte der andere Ferrari-Fahrer besser – Leclerc vorne.

Wie hatte Montoya doch gesagt? «Es reicht nicht, hier schnell zu sein, du musst es auch schaffen, eine fehlerfreie Runde zu zeigen.»

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Dann liess Max Verstappen die Muskeln spielen: Schneller als Leclerc, die erste wirklich tolle Runde von Max an diesem Mexiko-Wochenende, mit einem Auto, das willig zu machen schien, was der Niederländer will.

Norris rückte auf P3 hinter Verstappen und Leclerc, Hamilton zu diesem Zeitpunkt noch ohne gute Zeit auf P16. Der Engländer wusste: Fehler liegen jetzt nicht mehr drin. Und er lieferte – Dritter hinter Verstappen und Leclerc!

Zum Schluss von Q2 out: Hülkenberg auf P11, dann Colapinto, Piastri, Bortoleto, Bearman und Sainz.

Top-Ten und damit in Q3: Norris mit Bestzeit ganz zum Schluss, dann Verstappen, Leclerc, Hamilton, Russell, Hadjar, Antonelli, Lindblad, Lawson und Gasly.

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In Q3 sank die Pistentemperatur weiter (inzwischen noch 41 Grad). Norris verpatzte den ersten Sektor, Russell den zweiten, Hamilton machte das besser – Führung im Ferrari, für zwei Sekunden, dann war Leclerc im anderen Ferrari vier Zehntelsekunden schneller!

Russell und Antonelli konnten nicht mithalten, P3 und P4. Dann Weltmeister Norris hoch auf Rang 2 hinter dem starken Leclerc.

Max Verstappen machte Dampf – nur 45/1000 hinter Leclerc Zweitschnellster!

Isack Hadjar im anderen Red Bull Racing-Rennwagen jedoch neben die Bahn, Runde in der Tonne.

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Stand nach dem Einsatz des ersten Reifensatzes: Leclerc, Verstappen, Norris, Hamilton, Russell, Gasly, Antonelli, Lawson, Lindblad und Hadjar. Der Franzose Hadjar fuhr nach seinem Frust beim Boxen-Eingang links über die weisse Linie, das setzte eine Ermahnung.

Mit dem zweiten Satz weicher Pirelli Russell hoch auf Rang 1. Aber Hamilton war neun Tausendstel schneller!

Leclerc nur auf P3, aber noch kamen Antonelli, Verstappen und Norris.

Antonelli nur auf P5, Verstappen verspatzte den Stadionteil, auf dem Weg zur Bestzeit, Norris konnte nicht mehr nachlegen.

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Damit Pole-Position für Lewis Hamilton – wow!