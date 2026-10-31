Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Lewis Hamilton in Mexiko: «Ferrari im Vorteil? Das stimmt einfach nicht»

Zahlreiche Gegner von Ferrari wittern: Wegen eines technischen Kniffs der Italiener haben Lewis Hamilton und Charles Leclerc in Mexiko einen Vorteil. Der Rekord-Champion widerspricht.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Ferrari-Superstar Lewis Hamilton
Ferrari-Superstar Lewis Hamilton
Foto: Ferrari
Ferrari-Superstar Lewis Hamilton
© Ferrari

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Eine kurze Umfrage im Fahrerlager des Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexiko zeigt: Die Gegner wittern Ferrari in der Höhenluft von Mexico-City im Vorteil – weil der kleinere Turbolader schneller auf Touren kommt als die Lader der anderen Antriebseinheiten, damit hängt der Motor spontaner am Gas als die Triebwerke der Rivalen.

Werbung

Werbung

Nur: Gemäss Lewis Hamilton ist das überhaupt nicht so. Der siebenfache Formel-1-Weltmeister sagt zu diesem Thema: «Ich stimme nicht zu, was da über unseren Turbo gesagt wird. Wenn man sich die Top-Speed von Mercedes und Red Bull Racing ansieht, sind sie immer noch enorm, auf der ganzen Geraden, wie bei jedem Rennen, und vor allem zum Schluss der Geraden.» (Wenn die Zuspeisung der elektischen Energie eine Rolle spielt. M.B.)

«Wir haben hier ein schnelles Auto, aber ich bin nicht der Ansicht, dass der Turbo da den Unterschied. Ganz im Gegenteil verlieren wird auf den Geraden weiter Zeit auf die Konkurrenz, je nach Rennstrecke sprechen wir da von zwei bis drei Zehntelsekunden pro Runde.»

Im Artikel erwähnt

Hamilton ist für die Quali guter Dinge: «Das Auto liegt gut, jetzt wird die Frage sein, ob wir im entscheidenden Moment nachlegen können. Zuletzt war es oft so, dass wir im freien Training und auch zu Beginn der Quali stark waren, doch dann drehten die Anderen die Leistung hoch, und wir schrammten an der Pole vorbei. Ich bin selber gespannt zu sehen, wie sich das heute entwickeln wird.»

Werbung

Werbung

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. 3. Qualifying

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 3. Training

  6. 2. Training

  7. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team

01

44

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

02

63

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

03

16

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

04

12

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

05

3

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

06

1

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

07

6

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

08

41

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

09

30

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

10

10

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Events

Alle Formel 1 Events
  1. Vergangen

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Mexican Grand Prix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    06.–08.11.2026
    Zum Event

  5. Las Vegas Grand Prix

    Downtown Las Vegas Street Circuit, USA
    19.–21.11.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien